圣路易斯联储总裁称低通胀给美联储维持宽松政策空间

路透圣路易斯4月3日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有继续购债支撑经济复苏的空间，因为通胀维持在低位。

布拉德在一次记者会上称，他仍然预期今年经济增长3%。

但布拉德称，由于通胀远低于美联储2%的目标，决策者不急于决定是否停止或缩减美联储每月850亿美元的购债计划。

“我们不需要着急，”布拉德称。“可以慢慢来，确保数据像我们预期那样强劲。”

自美联储2008年末首次将利率降至近零水平，随后又通过购债实施非常规货币宽松举措以来，布拉德一直主张随时根据经济数据状况调整资产购买速度。

尽管美联储讨论的重点一直是可能会在年底前开始减少购买资产，但布拉德也没有排除如果经济形势恶化，官员们可能选择加大刺激举措的可能性。

“如果通胀降低而经济再现疲态，那么委员会可能考虑(加大力度)，”他称。

他承认美联储的非传统方式有一定风险，包括可能扰乱金融稳定。但他也表示目前金融市场没有会导致他寻求货币政策转变的泡沫迹象。

另外，布拉德表示他仍对太大而不能倒的银行问题感到担心，他支持将国内最大的金融机构拆分。

布拉德称，“我们还没有终结太大而不能倒的问题。”(完)

(编译 王丽鑫/石冠兰 审校 李爽/程琳)

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