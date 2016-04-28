美联储4月26-27日货币政策会议后发布的声明全文（更新版）

(新增本次FED声明与上次声明的比较，详情见文尾的URL)

路透华盛顿4月27日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在4月26-27日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自3月会议以来获得的信息显示，尽管经济活动成长看来已经放缓，但就业市场状况进一步改善。家庭支出增长放慢，尽管家庭实际收入稳步增长，消费者信心保持高涨。自年初以来，楼市进一步改善，但企业固定投资和净出口疲弱。近期包括就业强劲增长在内的一系列就业市场指标显示就业市场进一步增强。通胀继续在委员会的2%较长期目标水准之下，部分是因之前能源价格下跌以及非能源产品进口价格下降。基于市场的通胀补偿指标仍低，总体而言，一些基于调查的指标显示，近几个月较长期通胀预期变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会目前预计，随着逐步调整货币政策立场，经济活动将继续温和扩张，就业市场指标将继续增强。预计短期内通胀仍保持低位，部分因能源价格之前的下滑，但预计将在中期升至2%，因能源和进口价格下挫的暂时性影响消退及就业市场进一步增强。委员会将继续密切关注通胀指标和全球经济和金融发展。

在这种背景下，委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况进一步改善，并带动通胀回升至2%。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。鉴于目前通胀仍未达到2%目标，委员会将密切监控向通胀目标取得的实际和预期的进展。委员会预计，经济未来的发展只能为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在低于预计在较长期内保持的水准。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计将保持这些做法，直至联邦基金利率水准正常化进行了相当长一段时间后。委员会透过这一政策持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、理事费舍尔、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、理事鲍威尔、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、理事塔鲁洛。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治投票反对，她在此次会议上赞成升息至0.5-0.75%区间。

本次FED声明与上次声明的比较：

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