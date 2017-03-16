美联储3月14-15日货币政策会议后发布的声明全文

路透3月15日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开

市场委员会(FOMC)在3月14-15日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自2月会议以来获得的信息显示，就业市

场继续增强，经济活动继续以温和步幅扩张。就业增长保持稳健，近几个

月失业率变动不大。家庭支出继续温和增长，而企业固定投资看来已经有

所增强。通胀近几季上升，正向委员会的2%较长期目标靠拢。扣除能源和

食品价格的通胀变动不大，仍略低于2%。基于市场的通胀补偿指标仍处于

低位，基于调查的指标显示，较长期通胀预期基本上变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会

预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将温和扩张，就业市场状

况将进一步有所增强，预计通胀将在中期在2%附近稳定下来。经济前景的

短期风险看来大致均衡。委员会将继续密切关注通胀指标和全球经济和金

融发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀，委员会决定将联邦基金

利率目标区间上调至0.75-1%。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业

市场状况进一步改善，并带动通胀回升至2%。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评

估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评

估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力和通胀预期指标

，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的

通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将

为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维

持在低于预计在较长期内保持的水准。不过，联邦基金利率实际路径将取

决于未来数据展现的经济前景。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有

政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计将保持这些做法

，直至联邦基金利率水准正常化进行了相当长一段时间后。委员会透过这

一政策持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副

主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事费舍

尔、费城联邦储备银行总裁哈克、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、理事

鲍威尔、理事塔鲁洛。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利投票反对

，他倾向在此次会议上维持联邦基金利率目标区间不变。

本次FED声明与上次声明的比较：

请点选： tmsnrt.rs/2nu0yPE (完)