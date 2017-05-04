美联储5月2-3日货币政策会议后发布的声明全文

路透华盛顿5月3日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在5月2-3日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自3月会议以来获得的信息显示，就业市场继续增强，尽管经济活动成长放缓。近几个月总的来说就业增长稳健，失业率下滑。家庭支出仅小幅增长，但支持消费继续增长的基本面仍然稳固。企业固定投资增强。近期通胀较上年同期的增幅一直在向委员会2%的较长期目标靠拢。3月扣除能源和食品的消费者物价下滑，通胀仍略低于2%。总的来谁，基于市场的通胀补偿指标仍处于低位，基于调查的较长期通胀预期基本持稳。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会认为，首季经济成长放缓可能是暂时性的，仍预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将适度扩张，就业市场状况将在一定程度上进一步增强，预计通胀将在中期在2%附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡。委员会将继续密切关注通胀指标和全球经济和金融发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀，委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.75-1%。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况在一定程度上进一步改善，并带动通胀持续向2%回升。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场数据、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计将保持这些做法，直至联邦基金利率水准正常化进行了相当长一段时间后。委员会透过这一政策持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事费舍尔、费城联邦储备银行总裁哈克、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利、理事鲍威尔。

本次FED声明与上次声明的比较：

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