美联储9月16-17日货币政策会议后发布的声明全文（更新版）

路透9月17日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月16-17日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自7月会议以来获得的信息显示，经济活动正在温和扩张。家庭支出和企业固定投资增长温和，楼市出现进一步改善，但净出口疲弱。就业市场继续改善，就业增长强劲，失业率持续下滑。基本上，就业市场指标显示就业资源利用不足的情况自今年年初已经减轻。通胀仍在委员会的较长期目标水准之下，部分是因之前能源价格下跌以及非能源产品进口价格降低。基于市场的通胀补偿指标仍低，调查显示较长期通胀预期仍稳定。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。近期全球经济和金融市场发展可能对经济活动有所限制，并可能在短期内对通胀构成进一步下压。不过委员会预计，在合适的宽松政策下，经济活动将温和扩张，就业市场指标将向委员会认为符合其双目标的水准靠拢。委员会仍预计经济和就业市场前景的风险接近平衡，但也在关注海外情势发展。通胀预计短期内将保持在近期低水准附近，但委员会预计随着就业市场进一步改善以及能源和进口价格下挫的暂时性影响消退，通胀中期将逐步升向2%。委员会将继续密切留意通胀发展。

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会今日确认维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间仍是合适的。在决定维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。

评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数和国际情势发展。委员会预计在就业市场出现进一步改善以及对通胀将在中期升向2%目标有合理信心时，上调联邦基金利率目前区间才是合适的。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会透过持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。委员会目前预期，即便在就业和通胀接近符合目标的水准，经济状况可能在一段时间内都需要美联储维持目标联邦基金利率低于委员会认为的较长期正常水准。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事费舍尔、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、理事鲍威尔、理事塔鲁洛、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在此次会议上投反对票，他倾向上调联邦基金利率目标区间25个基点。

本次FED声明与上次声明的比较：

简体版请点选 link.reuters.com/tyn65w (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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