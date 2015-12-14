焦点：美联储升息将造福哪些类股？过往经验恐难提供指引

图为12月8日在纽约证交所内拍摄的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月11日 - 距离美国联邦储备委员会(美联储/FED)上一次升息已经隔了这么多年，美国股市投资人如果想找出一些升息后哪些板块可能受惠或受创的线索，以往升息周期的例子大概已经不适用。

不过，2015年一整年下来，美联储主席叶伦或其他美联储官员的谈话，数度改变了市场对于美联储动向的预期，因此，投资人确实预期会有更多的板块快速轮动现象。

时序进入今年时，美股估值已经不低，市场也不预期美国企业获利会有大幅加速。因此，美联储所说的话，产生了更大影响，为一些易受利率影响的板块带来急剧的资金轮动进出。这种现象预料将在2016年时继续上演。

“现在这种板块走势的趋势动能成份，已经低于过去三四年，”New Albion Partners首席市场策略分析师Brian Reynolds。“换句话说，你会看到一些没有厚实基础的快速走势。”

2014年时，低利率环境推升了高股息个股，公共事业股及地产股等板块的涨幅都超过20%。这些股票在2015年的走势比较艰辛，因为随着美联储可能升息的讨论开始主导市场注意力，股价波动性出现上升。

比如，8月底公共事业类股连续五日下跌，之后该类股在8月26日上涨1.7%，因之前纽约联邦储备银行总裁杜德利称，9月升息的前景似乎已“不那么强烈”。

随着升息预期再度升温，公共事业类股追随标普指数走势，直到升息并未真正落地。这导致该类股再次走高，一直持续到10月中旬。

自那以来，公共事业类股再次走软，因12月升息的预期日益升温。标普500指数上涨了近9%，公共事业类股跌1.6%，是标普工业股中唯一下跌的板块。

根据JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke的说法，以往而言，公共事业和房地产类股是升息之前三个月、升息后一年表现较好的。

他说，金融类股.SPXBK和汽车类股.SPLRCAU在过去的升息行动之前都会先涨后跌。

研究公司Bespoke Investment Group的联席创始人Paul Hickey担心板块轮动，建议采取逐个股票研究的谨慎策略。他说，他的确看到一些消费者和美国住宅市场相关的个股引起人们的兴趣。

随着就业表现良好，薪资水平开始温和增长，“消费者状况相对良好，所以我们想专注于可借力于消费表现的领域，”Hickey说。

此外，“房地产是利率将开始上升的又一个领域，不过该领域利率处于低位，而且人口状况支持房地产。”

另一个令人意外的可能是金融类股，这类股通常在利率上升的环境下表现抢眼，因银行业者能以更有吸引力的长期利率放贷，同时以相对较低的短期利率借入款项。

但这次银行业者必须面对收益率曲线趋平的局面，即长期和短期利率之差缩窄。

“我们认为，银行股卖压将贯穿2016年全年，”Cantor Fitzgerald首席市场策略师Peter Cecchini表示，他还预计收益率曲线将趋平。

他说，“由于缺少企业信贷二级市场流动性，而且薪资增长乏力，银行放贷标准可能收紧，而不是放松，”这也将是一个不利因素。

Evercore ISI量化研究主管Pankaj Patel指出，另一种可能是一旦美联储升息，并结束导致市场2015年很多波动的不确定性，那么公共事业和金融业等价值导向类股将获益。

“我们都预计利率将上升，一旦利率上升，则不确定性--大多数不确定性--将会减弱，”他说。

2015年各板块走势图：reut.rs/1Qj4s93

(完)