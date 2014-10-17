独家：美联储考虑将压力测试修改后作为防范危机的手段

路透华盛顿10月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)正在考虑，或可将每年一次的银行业压力测试改为一项工具，用于防范过度金融风险的积累。

如果这项计划实施，银行业为了应付这些经过修改的测试要求，可能不得不将原本要派发给股东的数以十亿美元计资金留在手中。虽然此举将有助于给金融行业过份追逐风险的热情降温，但银行高管可能忿忿不平，抱怨监管负担不断加重。

自2009年以来，美联储对美国大银行进行了多次压力测试，以判断这些银行是否有足够的资本储备来挺过经济低迷和市场动荡。

但据了解情况的人士透露，随着美联储不断提高其危机预防能力，联储官员目前正在讨论，是否对每年一次的压力测试进行调整，专门针对特定市场和行业，以解决整体经济面临的风险。

“如果说你担心楼市泡沫。在压力测试的情境里，你可以把更加严重的楼市崩盘情况考虑进去，”一位消息人士对路透表示。“例如，测试可以假设房价将暴跌50%而不是30%。”

目前形式的压力测试集中关注重要金融机构抵御经济冲击的能力。如果上述设想得到采纳，新的压力测试方式将允许美联储修改测试情境规定，把注意力放在可能出现的问题症结上，让银行采取预防措施，从而为银行本身乃至整个金融体系提供保护。

这些测试面向30家在美国有业务的大型金融机构，包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N)。没有通过测试的银行可能被要求削减股票回购和派息。今年稍早花旗由于未能通过年度测试的部分要求，被迫放弃64亿美元股票回购和派息计划。

**次贷危机阴影**

美联储愈发注重稳定的背后原因，在于该央行未能阻止2007-2009年次贷危机爆发的惨痛记忆。联储还担心，国会在金融危机后成立的金融稳定监管委员会(FSOC)灵活度太差，无法阻止新出现的经济风险。

美联储副主席费舍尔领导着联储新成立的金融稳定委员会。他在7月时曾强调，该委员会只负责协调10个政府机构的工作，而英国央行金融稳定委员会有权修改监管政策，这令二者之间存在明显差异。

美联储金融稳定委员会一名来自财政部的官员对路透表示，即便风险已经明确可见，该委员会在采取行动之前仍要花费很长时间。

“你可能会发现一些情况...但难以很快解决。”

巴塞尔III国际银行业规定也允许各家央行推行所谓的逆周期资本缓冲规定，并允许对系统重要性金融机构实施更严格的资本规定以防万一。这两项内容可能迫使银行业者额外筹措上百亿美元资金，从而压低投资者回报。

不过眼下，美联储的关注焦点似乎放在压力测试上，将此作为关键的金融稳定工具。

“我认为压力测试...对大型机构而言很有希望成为一项对风险敏感的资本工具；而且因为有几种情境适用于所有银行，测试也带有某种宏观审慎的意涵，”美联储理事塔鲁洛周六在一个经济论坛上表示。他也是联储金融稳定委员会的成员。

央行可以尝试通过升息来降低金融市场的热度，但美联储主席叶伦已经表示，这项工具应当仅作为最后手段。

央行官员反而更青睐所谓的宏观审慎举措，这种措施旨在遏制金融机构或消费者承担过大风险。

“在我心目中，我们拥有的最佳工具就是压力测试，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周对路透称，并表示他没有直接参与联储金融稳定委员会的工作。“比方说抵押贷款发放。如果这是你目前所担心的问题，你可以设计一个压力情境，把这种潜在的系统风险包含在内。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 孙茉莉)

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