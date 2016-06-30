焦点：美国大型银行多数通过美联储压力测试 提高对股东派息

路透纽约/华盛顿6月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示，几乎所有的美国大型银行都稳固到足以提高对股东的派息，仅有两家外资银行分行未通过年度压力测试。

这次的压力测试结果显示，美国大型银行自2007-2009年金融危机以来不只大举增加资本，管理层也多半向美联储证明了他们的内部灾难应变计划的优点。

然而，美联储对摩根士丹利(MS.N)资本规划程序的部份内容有所批评，但仍允许该行在进行修正的同时，持续推动35亿美元股票回购计划及调高季度派息。

监管当局的认可，促使计划买回更多股票或拉高派息的银行相继发布声明。银行股因英国上周决议脱欧而遭遇重创后，这对投资者而言可谓是项好消息。

德意志银行(DBKGn.DE)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)的美国分行再一次没能通过美联储的压力测试，因其资本规划程序存在“广泛和重大弱点”。

其资本计划被否决意味着他们无法返还任何获利。Santander Holdings USA是连续第三年没有通过测试，Deutsche Bank Trust Corporation是连续第二年。

基于量化指标，今年参加美联储压力测试的33家银行轻松达到最低资本要求。

据美联储称，这些银行资本自危机以来提高逾一倍，普通股资本从2009年初以来增加逾7,000亿美元。

**第二次机会**

自2012年美联储开始实施此测试以来，每年都至少有一家银行的资本计划无法通过批准。包括Ally Financial Inc (ALLY.N)和花旗集团(C.N)在内的银行过去未能通过测试，但今年得以通过；美国银行(BAC.N)等过去“有条件”通过的银行今年也获得通过。

摩根士丹利周三获得有条件通过，这是因为该行设计压力情境的方式和模型存在“重大缺陷”。摩根士丹利可以在12月29日前再次提交资本计划，并修改这些不足之处。

虽然美联储称上述问题值得关注，但并没有严重到影响该行通过量化压力测试。在极端不利情境下，摩根士丹利高质量资本与资产的比率仍至少将达7.7%，远高于最低监管要求。

摩根士丹利周三下午宣布，将回购至多35亿美元额外的普通股，FactSet StreetAccount的数据显示，这高于分析师平均预计的28亿美元。该行还宣布，将把季度普通股派息提高至每股20美分，高于分析师预计的18美分。

摩根士丹利股价盘后上涨0.8%至25.43美元。

其他几家通过美联储压力测试的银行也表示，将回购更多股票或提高派息。这些银行包括摩根大通银行(JPM.N)、美国银行、花旗集团、高盛(GS.N)和富国银行(WFC.N)。

在公布这一名为CCAR的压力测试的结果之前，美联储还在上周公布了另一项名为DFAST的压力测试的结果。CCAR是一项更为细致的测试，在这项测试中，美联储为每家银行设计了独有的情境，并可能会因银行资本规划程序以及技术上未能通过一项数据门槛而判定相关银行没有通过。

觉得自身基础不稳的银行，上周可以有几天时间重新提交资本规划。只有M&T Bank (MTB.N)一家银行是这么做的。(完)