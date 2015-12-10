焦点：美联储加息渐行渐近 大型企业股票回购或承压

路透纽约12月10日 - 过去几年里，美国的大公司一直都在坚定不移地奉行一条原则，即通过回购股票来增加对股东的回报。

投资者也因为购买了这些大型公司的股票，而从他们的这类开支习惯中受益。

今年的情况则略有不同，回购依然还有，但标准普尔500回购指数.SPBUYUP的表现已经落后于标准普尔500指数.SPX，主要受投资者预期美国可能加息的影响。

步入2016年，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会像众人预期那般开启一个漫长的、有可能比较缓慢的的加息进程，分析师称，企业资产负债表质量的重要性可能不亚于该公司是否减少流通股的重要性。

外界预计美联储或在12月15-16日的会议上进行近10年来的首次加息。虽然对大公司来说借款成本上升幅度不大，但如果美联储明年继续加息，那么借款成本还会继续上升。

“0.25个百分点不会有什么太大影响，”Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy说。但他还说：“随着美联储继续升息，那些借钱回购自家股票的企业受到的打击可能最大。”

在美联储加息的情况下，这些借钱回购股票的企业或许会更难为他们的这种投资找到合适的理由。今年标普500回购指数的表现比标普500指数落后超过四个百分点，一定程度上是受升息预期影响。

这是一个值得注意的变化。将过剩的现金回馈给股东的企业在最近几年一直是投资者的香饽饽。虽然今年标普500回购指数的表现不及标普500指数，但自2010年初以来，前者的表现要比后者高出约24个百分点。

回购股票从两个方面推高股价：一方面是增加某只股票的需求，为股价提供了支撑；另一方面是减少流通股数量，从而提振每股盈余。

路透的一项分析显示，许多企业在股票回购上的支出速度，远高于研发等能支持长期增长的资本支出步调，部分归因于来自股东的压力，以及将薪酬与每股盈余挂钩的高管薪酬计划。

当然，利率上升也会增加借钱回购股票的成本。

可能受到影响的企业包括哥伦比亚广播公司(CBS)、Coca-Cola Enterprises、施乐(全录,Xerox) (XRX.N)、Verisign、美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)和通用汽车(General Motors) (GM.N)。这些公司都在高盛所创建的企业篮子内，这个篮子旨在跟踪资产负债表较弱的企业的表现，而其衡量资产负债表强弱的指标包括杠杆率和销售与资产比率等。

这些公司也因大量回购股票而受到关注，杠杆指标和股票回购让他们在以近零利率为背景的长期牛市中成为稳健的赢家。

然而2015年这六家公司的股价涨跌不一：Verisign跑赢大盘，股价上涨了逾60%，而通用汽车股价仅上涨1.6%，时代华纳下跌近20%。

高盛预计，随着金融环境趋紧，2016年这类公司的股票可能会跑输大盘。

这并不是说回购已到了该结束的时候。根据标普道琼指数数据，标普500企业四个季度的滚动回购规模接近5,600亿美元。

这是2008年第一季以来最高，接近2007年四个季度创出的纪录高位5,890亿美元。高盛预计，2016年回购规模将超过6,000亿美元，因企业要努力提高每股盈余(EPS)的增长。

瑞士信贷指出，一些进行大规模回购的公司还出现投资回报率降低的情况。例如Anthem Inc(ANTM.N)年内迄今投资回报率上升4%，L-3 Communications(LLL.N)2015年则下降了1.6%，雅虎(YHOO.O)下降逾30%。

瑞士信贷旗下的HOLT集团分析师Ron Graziano表示，“当股票估值达到新高时，很难说这些公司的回购能再坚持多久，质量成为更加关键的因素。”

“届时我们预计这些公司将承受一些压力。”(完)