分析：美联储历史性升息 惨遭股市和数据打脸

资料图片：美国纽交所内一个掉下的电话听筒。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿1月15日 - 全球股市动荡趋于平静，使得美国联邦储备委员会(美联储/FED)得以在12月放心地升息。但决策者现在承认，随后经济形势可能已经发生转变。

他们说，现在断言近10年来的首次升息失策为时过早，也不必担心美联储在完成当前的紧缩周期之前就被迫掉头、重蹈欧洲央行(ECB)等的覆辙。

但鉴于美联储所展望的升息将是循序渐进的，所以那个过程可能需要数年时间。立场可能已经开始松动。

全球股市周五继续2016年初以来的急跌走势，连续第三周下挫。继欧洲与亚洲股市急剧下滑之后，美国主要股指盘中跌逾3%。

虽然美联储决策者不是特别看重股市表现，但他们担心投资财富的损失可能抑制美国家庭与企业的支出并打击信心，除非这只是暂时性损失。支持上月升息的美联储的预测，严重依赖国内消费来维持经济成长，并抵消风险重重的全球环境的影响。

周五的美国数据也显示，12月美国零售销售全线下滑，即便在剔除汽油和其他一些易波动商品价格下跌的拖累作用之后。

去年夏季中国股市大跌引发全球股市下挫，导致美联储在9月会议上推迟了备受期待的升息，美联储官员现在又在密切关注金融市场动荡。

“这是一个持续多长时间的问题，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示。“我不想给出具体时间，但若持续几周，则可能对实体经济产生影响。”

**数据表现黯淡**

低油价继续抑制消费者物价，并令人担忧通胀率仍将停留在美联储2%的目标水平下方。油价在上周五跌破每桶30美元的重要心理关口。

美联储周五的数据也描绘了一幅黯淡的制造业图景。美元走强以及油气企业大幅削减支出对制造业构成了沉重打击。

数据显示，美国12月工业生产较前月下降0.4%，为连续第三个月下降；而产能利用率下降0.4个百分点至76.5%。

尽管上月就业报告表现强劲，却也非尽善尽美。报告显示，美国12月非农就业岗位增幅略低于30万个，且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修。

就业增长步伐在美联储的加息决定中占有很大分量。官员们同时预计，鉴于经济距离充分就业如此之近，就业增长速度或放缓。当前美国失业率在七年半低点5%。

美联储官员已经在努力让人们形成这样的看法，即每月增加约10万个就业岗位就足以适应人口增长，并使部分闲置劳动力回到就业市场。

未来前景的变化已经使一些投资者对下次加息时点的预期从4月份推后至6月份，这样的加息速度约为美联储官员12月份时预期的一半。

美联储官员中，去年就对通胀的种种全球风险发出警告的鸽派，以及先前要求提早加息的鹰派，在历史性的升息过后所发表的言论都相当犀利。

纽约联储总裁杜德利周一发表谈话指出，“批评人士称12月升息与再等候一段时间相较，存在着一些风险，我没有不认同。”

不过他称，他仍认为12月的决策是对的，因为“这些风险是可控的...下档预估失误肯定是可能存在的，但是美国经济站稳脚跟的程度看来足以比几年前更从容地应付下档风险。”

虽然美国股市看起来病恹恹的，但是美国债市收益率(殖利率)曲线还没有出现有严重衰退疑虑的讯号。

圣路易斯联储总裁布拉德称美联储愁烦升息问题毫无实益，他本周在孟非斯向记者表示，“我认为该走出错误的迷思。”

“观察当时所能得到的资讯，然后尽力做出最佳决策...向前迈进之际，难免有可能会遭遇冲击。然后就在新的时点做出新的决策，再来面对新的挑战。这整个程序可以说是正确无误。”(完)