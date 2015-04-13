热点聚焦：尽管美联储加息前景渐清晰 上市公司股票回购热情不减

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
路透纽约4月10日 - 表面上看来，上市公司对自家股票的买需短期内不太可能得到满足，即便是美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始加息、且股票价格越来越高。
根据路透对历史数据进行分析，这延续着上一轮美联储紧缩周期时所构成的模式。许多市场分析师预计，融资成本的攀升将不会打断这波股票回购潮。这波回购一直在支撑股票价格。
据纽约Voya Investment Management的计算，回购可能将今年标普500指数成分股的每股盈余(EPS)提高1.5-2个百分点。在2015年全年获利增速预估在1.5%的情况下，标普500指数EPS是正增长还是负增长，回购将起到很大的作用。
自2009年回购周期达到谷底以来，公司一直在加快回购的步伐。回购减少了流通股数量，由此提振股票价格进而提升了以此计算的EPS。
通用电气今日表示，计划回购高达500亿美元的股票，创下紧随苹果公司900亿美元回购案的史上第二大规模股票回购案。在纽交所午盘交易时段，通用电气股价大涨约9%至金融危机以来的最高水平。
据标普道琼指数，2014年标准普尔500指数.SPX涨至纪录高位，其成份股企业功不可没，共计出资5,530亿美元回购股票，回购规模较上年增加16.3%，而且是2009年的四倍之多。
回购热潮今年进一步升温。汤森路透数据显示，第一季所有在美上市公司待完成及已完成股票回购的规模达1,797亿美元，较去年同期的1,242亿美元增长近45%。
“公司管理层喜欢这样做，”Voya投资管理公司的多元资产策略及解决方案首席投资官Paul Zemsky称，“股票回购操作有利可图，而且成本也较低。”
标普500回购指数.SPBUYUP的表现已连续七年优于指标股指标普500指数。回购指数包含指标股指中回购比例排名前100的个股。
市场对目前刚刚开始的第一季财报期的预期较低，对那些想让财报显得更好看的公司而言，回购这种方式有效且成本不高。
在美联储开始加息后，那些借钱回购股票的公司可能不得不花费更多的资金。然而，即使经历数轮加息，企业借钱回购可能仍有利可图。
总体说来，根据收益率计算，标普500成份企业在进行回购后的12个月内可以赚回回购资金的近6%。而信用状况良好的公司目前平均借贷成本为2.9%。鉴于上述情况，在未来一段时间通过发债来回购公司股票的做法可能是划算的。
自2004年开始的上一次政策紧缩周期中，企业随着利率上升而加大了发债和回购股票的力度。在此期间，实际联邦基金利率从2004年上半年的约1%一路走升，到2005年平均为3.21%，2006年达到4.97%，2007年上半年进一步升至5.26%；而相应的标普500成份企业股票回购规模则分别为1,975亿、3,492亿、4,318亿和5,891亿美元。
标普500企业在美联储过去紧缩周期期间的借贷与回购情况图表：r.reuters.com/ryv44w
联邦基金实际利率目前在0.12%，美联储决策者预估到2015年底将到0.625%左右，低于此前预期的1.125%。
富国银行基金管理首席投资策略师Brian Jacobsen说道，对很多企业来说，尤其是如果它们打算回购股票，融资成本小幅增加“可能不会有太大影响，”“不过对企业来说，最好还是立刻行动。”
企业似乎都是要先于美联储就采取行动，据美国证券行业和金融市场协会数据，今年头三个月投资级别的企业债发售额增加87%，至3,456亿美元，上年同期为1,850亿美元。
Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds说道：“这表明在整个紧缩周期始终，企业会继续回购股票。”(完)
(编译 王洋/刘秀红/秦德兴/孙茉莉; 审校 张明钧/徐文焰/杜明霞)
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