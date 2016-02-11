美联储认为股市下跌可能是资产市场良性修正的信号

路透华盛顿2月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，美国金融体系为抵御不利因素做好了充分准备，股市下滑或正在让美国资产市场变得更为健康。

自美联储12月升息以来，标准普尔500指数已经下挫约10%，美国金融股受挫尤重，因市场担心银行的获利能力和资本实力。

美联储在提交给国会的半年度货币政策报告中称，自2015年中期以来，美国的金融缺陷继续得到修复，部分因为金融危机以来推出的监管规定。

“监管规定对于大银行的资本和流动性比率要求处在纪录高位，短期批发融资的动用依然很低，”美联储报告称。

美联储在报告中还称，美国最大的银行在石油行业以及新兴市场经济体方面的直接曝险“有限”，不过联储也承认，现代金融的全球化特点可能带来更广泛的压力。

美联储也指出，美国资产价格大跌以及债务证券价格重新定价，已经使估值处于更健康的状态。

“整体资产估值压力已经减缓，”美联储称，而且一些令人特别担忧的领域“最近已经降温”，并指出投资级以下的债券风险溢价已经扩大。

美联储决策者之前曾忧心资产泡沫，甚至讨论过是否需要新工具来遏制泡沫。

近来金融市场状况收紧带来的一个好处是戳破了这类潜在泡沫。

美联储举出一例称，预期市盈率目前更加接近过去30年平均水准。

最近几周，有几位美联储决策官员表示，将观察近来的市场震荡是否会持续并足以令他们推迟进一步升息。

美联储报告称，尽管市场起起伏伏，企业债券市场流动性仅仅略微恶化。(完)