监管应当是防范泡沫滋生的主要工具--美联储梅斯特

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雷克雅未克5月25日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一表示，即使货币政策不应作为防范泡沫风险的主要工具，央行官员也应当意识到超宽松政策可能导致金融系统震荡。
“我会选择使用宏观审慎工具作为第一道防线，因为它们更能针对风险滋生的市场和机构，”梅斯特为冰岛的一个会议准备的演讲稿中称。“然而，我的确认为当我们在作出政策决定时，应当认识到我们将利率水平长期保持在近零水平这一非传统货币政策，与金融稳定之间的关联。”
对于美联储自2008年12月以来实施的接近零水准利率政策可能导致新泡沫并最终再带来危机的担忧，已经促使几位联储官员敦促该央行及早开始加息。
不过梅斯特对于美联储可以通过银行和金融体系的监管和规章制定来防范新危机的想法，与大多数同僚不谋而合。他们都认为，尽管对金融体系风险的了解尚不完善，但货币政策仅应该作为预防泡沫的第二道防线。
与此同时，梅斯特曾屡次呼吁美联储及早开始加息。在这次演讲中，她未对当前货币政策的立场或美国经济形势发表评论。
梅斯特还是再次重申了她的观点，即美联储的货币政策决定不应该受到政治压力影响。这一观点也被几乎所有的联储官员所认同。(完)
(编译/审校 徐文焰/王洋)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。