监管应当是防范泡沫滋生的主要工具--美联储梅斯特

路透雷克雅未克5月25日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一表示，即使货币政策不应作为防范泡沫风险的主要工具，央行官员也应当意识到超宽松政策可能导致金融系统震荡。

“我会选择使用宏观审慎工具作为第一道防线，因为它们更能针对风险滋生的市场和机构，”梅斯特为冰岛的一个会议准备的演讲稿中称。“然而，我的确认为当我们在作出政策决定时，应当认识到我们将利率水平长期保持在近零水平这一非传统货币政策，与金融稳定之间的关联。”

对于美联储自2008年12月以来实施的接近零水准利率政策可能导致新泡沫并最终再带来危机的担忧，已经促使几位联储官员敦促该央行及早开始加息。

不过梅斯特对于美联储可以通过银行和金融体系的监管和规章制定来防范新危机的想法，与大多数同僚不谋而合。他们都认为，尽管对金融体系风险的了解尚不完善，但货币政策仅应该作为预防泡沫的第二道防线。

与此同时，梅斯特曾屡次呼吁美联储及早开始加息。在这次演讲中，她未对当前货币政策的立场或美国经济形势发表评论。

梅斯特还是再次重申了她的观点，即美联储的货币政策决定不应该受到政治压力影响。这一观点也被几乎所有的联储官员所认同。(完)

(编译/审校 徐文焰/王洋)

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