调查：多数初级交易商预计美联储明年下半年或之后开始加息

路透6月6日 - 周五公布的一项路透调查显示，绝大多数初级交易商认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会在明年下半年之前上调利率，多数交易商现在还认为美联储将不会在加息前缩减其巨额资产负债表。

调查显示，18家初级交易商中有11家表示，美联储首次加息的时点可能落在2015年7月至2016年6月之间。22家初级交易商中，18家对调查作出回复。

周五公布非农就业报告后，关于超宽松政策将持续一段时间的观点维持不变。美国5月非农就业岗位增幅低于4月的28.2万，但仍连续第四个月增幅在20万以上。

“从政策角度讲，该数据影响不大，”Jefferies & Co的货币市场策略师Thomas Simons称。

经济分析师仍然对薪资增长缓慢以及高薪行业令人失望的岗位增长状况感到担忧。美联储一些官员近期暗示，就业市场存在的这些疲态将可能导致联储在更长时间内维持利率在历史低位。

在美联储逐步缩减第三轮量化宽松之时，一些联储官员近几周就加息之前结束对公债和抵押支持证券再投资发表谨慎看法。他们表示，类似行动可能惊吓交易商并扰乱市场。

在最新的路透调查中，17家初级交易商中的12家预计，美联储大约在首次加息时或之后，停止对到期债券回收的资金进行再投资。一个月之前，16家交易商中的14家预计联储到2015年末停止再投资。

多数交易商表示，当美联储确实开始加息，其或将不再采用联邦基金利率目标区间，而是像金融危机之前通常那样，重新设定特定的利率水准。自2008年12月开始，美联储一直将联邦基金利率目标区间设在0-0.25%。

在周五的调查中，七家交易商预计美联储开始加息时可能采用0.25%的利率目标，七家交易商预计会升至0.50%。仅有两家认为美联储会坚持利率区间，并均预计目标区间上调至0.25-0.50%。

关于美联储的紧缩进程，多数交易商预期决策层将会在较以往更低的水准停止加息。

在15家初级交易商中，对美联储的长期中性目标利率的预期中值为3.50%。这低于联邦公开市场委员会(FOMC)在最近声明中预估的4.00%。

欧洲央行周四出台一系列宽松措施，将不太可能改变美联储自身的政策道路。分析师预计，欧央行的举动或将限制全球范围内的长期借款成本。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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