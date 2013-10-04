美联储减债风险再起 亚洲货币料扩大跌势

2013年3月14日，在新加坡拍摄的东南亚各国货币。 REUTERS/Edgar Su

* 美联储缩减买债风险将拖累亚洲货币

* 多数亚洲货币未来12个月料贬值

* 印度卢比、马币跌势料居前

* 人民币料小幅上涨

记者 Sumanta Dey 编译 王冠中

路透班加罗尔10月3日 - 路透调查显示，新兴亚洲货币兑美元未来一年内料进一步下跌，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将开始缩减刺激措施的忧虑影响。

美联储上月决议维持每月买债计划不变，让市场大感意外。此举给予新兴市场货币短暂的喘息空间，此前新兴货币因5月底以来的资金外流而受创。

但分析师表示，美联储缩减每月850亿美元的买债措施只是迟早的事，尤其是如果美国政府能很快就举债上限达成协议的话。

“对今年剩余时间来说，美国政府关门和举债上限协商是关键。如果很快就获得解决，那我们又会回归思考美联储缩减措施和经济数据，”澳新银行驻新加坡的汇市策略师Khoon Goh称。

“此外，如果美国经济数据表现不错，市场将会开始预期美联储在12月或明年初缩减措施。如此一来，亚洲货币将会再次受压。”

美国国会没能在10月1日前通过新预算，导致美国政府17年来首次停止多数部门运作。

Goh称，若在解决预算僵局上有所延迟，将再造成汇市震荡，尤其美国国会若没在10月17日就提高举债上限达成协议的话。如不提高举债上限，美国财政部届时将无资金来偿还债务。

过去一周对45名汇市策略师所做的调查结果显示，除人民币外，所有亚洲新兴货币料在未来12个月内走贬。

截至2014年9月，印度卢比料将下跌约3.5%，跌势居前，其后为马币(林吉特)，预期下跌2.7%。

印尼卢比和韩元料分别下跌约1%和0.6%。

人民币料较最新现汇价格6.12小幅上扬。尽管人民币今年以来已上涨约1.8%，但近月来因对中国经济放缓的担忧，使得人民币升值速度有些放慢。

印度卢比或将回吐过去一个月来的部分涨幅，因对该国财政以及外资流出的担忧，可能持续打击投资人信心。

泰铢兑美元到2014年9月料下跌2.6%至32泰铢。(完)

(译文审校 于春红)

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