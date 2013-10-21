美联储很难在12月会议上开始缩减购债--官员

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透华盛顿10月21日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美联储“很难”在12月会议召开时就对美国经济复苏的力度具备十足信心，来开始缩减大规模购债措施。
“10月很难，12月？我认为我们需要看到几份表现较好的就业报告和经济日益增长的证据，这可能需要几个月时间，”他CNBC电视采访时表示。
美联储官员将于本月稍晚举行下一次政策会议，再下一次是12月。埃文斯今年拥有投票权，在19人的政策制定委员会中是立场最温和的成员之一。
“考虑到国会刚发生过的事将有一部分重演，到12月的时候很难有信心，”埃文斯表示。
美国国会近期达成的协议只将继续对政府拨款直至1月15日，并提高政府举债上限直至2月7日，这意味着到新年之际财政之争会再次开演。(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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