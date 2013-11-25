美联储官员称联储12月会议将讨论削减购债规模

路透11月22日 -美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，美国联邦储备委员会(美联储)在12月举行的下一次政策会议上，将会就放慢大规模购债计划的步伐展开辩论。

他在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的采访时表示，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在未来几次会议上辩论何时开始削减每月850亿美元的购债计划规模。下次会议将于12月17-18日举行。

洛克哈特要到2015年才会成为FOMC的投票委员。他预期美联储在退出量化宽松计划时情况将会是可控的。

他认为，即便联储开始缩减量化宽松规模，货币政策在相当一段时期内也仍将非常宽松。

洛克哈特在美联储19位货币政策制定者当中被认为立场偏于中性，他的观点经常被看作是反映高层联储官员的一致意见。

他在接受CNBC采访时表示，相信美联储资产购买行动的最终影响是有利的，在刺激就业成长和降低失业率方面“取得了相当的进展”。自第三轮量化宽松政策推出以来，美国经济新增将近250万个就业岗位，失业率也由7.8%降至7.3%。

但洛克哈特也表示，美国经济的成长仍然迟滞，预计2014年可加快步伐。

洛克哈特亦同意量化宽松政策的长期结果仍有很大的不确定性，但他认为，“我们现在已经脱离危险区域。”

他说，美联储的资产负债表规模越大，其面临的未知因素也就更多，但这项计划仍然利大于弊。

他表示，积极赞成对美联储采用的政策工具进行调整，他相信联储可以拿出一套政策工具组合来保持未来一段时期的宽松货币政策。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)

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