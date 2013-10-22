调查预计美联储明年3月才缩减购债

路透纽约10月22日 - 周二的路透调查显示，美国初级交易商大多认为美联储要到明年3月才会开始缩减购债，并称最近政府关门和围绕提高举债上限的僵局严重影响到美联储缩减刺激的时间。

美国9月就业岗位增长不及预期，表明经济失去动能，只会强化美国联邦储备委员会(FED)缩减购债的时间进一步被延后的预期，之前外界曾广泛预期会在2013年9月宣布缩减刺激计划。

路透调查显示，15位交易商中有九位表示，他们预计美联储3月将开始缩减购债。两位交易商称，他们预计美联储1月28-29日的政策会议宣布这一调整。还有两位把缩减的预期时间推至2014年第一季。一位交易员称不会早于1月宣布；还有一位表示，美联储要到2014年6月才宣布缩减刺激计划。

受访15位初级交易商的预估中值显示，美联储将每月缩减购债150亿美元，持平于9月对18位交易商所做的调查结果。

15位交易商中有八位表示，美国最近的预算和债务上限僵局严重影响到美联储缩减购债的时间。

“此事影响很大，”Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons表示，“如果没有预算僵局的影响，美联储可能已经缩减购债规模了。”

他说，明年2月7日将再度面临债务上限问题，这可能使得美联储不可能早于其1月28-29日会议就宣布缩减刺激。

但大和证券株式会社的美国首席分析师Michael Moran表示，明年初不太可能重现10月政府关闭和债务上限危机，因此这个因素对于美联储政策的影响可能小于今年。

Jefferies的分析师Simons指出，除了政治危机，美联储的缩减决定还将取决于经济数据。

9月就业市场表现较弱，影响了德意志银行证券的预测。

“在今天的数据公布前，我们认为12月和3月缩减购债的机率各占一半；但由于9月数据的疲弱基调，我们认为3月缩减购债的可能性更大，”德意志证券资深分析师Carl Riccadonna表示。

周二对15位交易商调查的预估中值显示，美联储最初可能将每月购债规模削减150亿美元，与9月6日调查中的预期一致。此次调查分析师的预估值介于100亿至200亿之间，9月6日调查的预估区间介于100亿至250亿。

13位交易商表示，他们认为美联储会在2014年下半年结束每月850亿美元的购债计划。

15位对调查做出回复的交易商中有13位认为，他们预计美联储将在2015年加息，两位预期要等到2016年才加息。(完)

(编译 李爽/张涛；审校 张荻/徐文焰)

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