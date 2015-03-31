美联储副主席建议通过压力测试和资本要求控制影子银行风险

路透斯通山3月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一建议，通过压力测试和一定的资本要求控制非银行贷款领域的风险，同时承认美联储在实施此类限制方面能做的非常有限。

费舍尔提出了一个框架来加强对对冲基金、共同基金及其它非银行实体的放贷活动监管，不过他谨慎表示这是在提建议，而不是可能成为央行规定。上述放贷活动即通常所称的影子银行。

美联储加紧将注意力转向增强危机防范能力，承认监管失误导致了2007-09年金融危机。

虽然费舍尔经常谈到美联储需要防范下次危机，但周一是他去年加入美联储以来首次提出防范影子银行风险的具体措施。

“大家都明白，对非银行机构的监管应与其业务及其所带来的风险相适应，这就意味着并非每家非银行金融机构或业务活动都必须受到监管，”费舍尔在亚特兰大联储银行发表事先准备好的演讲时表示。

美联储负责监管银行和具有系统重要性的金融机构，但不负责加监管非银行机构的信贷，尽管该领域对美国借款人来说扮演十分重要的角色。

金融稳定委员会11月在一份报告中称，非银行机构持有的美国金融资产在2013年达到25.2万亿(兆)美元，超过危机前水平。

费舍尔周一提及美联储和其他监管机构已经采取的削弱该领域风险的一些举措，还提出聚焦于偿付能力、流动性和持续监测贷款数据的其他建议。

“为提高偿付能力，可以实行资本比例要求，比如杠杆比例要求或基于风险的要求，”费舍尔表示，并称影子银行也应考虑对自己进行压力测试。“美联储已经对银行实行所有这些要求，但这些要求不能简单地应用在非银行机构上。”

费舍尔还再次提及货币市场基金，美联储官员曾经表示，随着联储开始10年来首次上调利率，这一规模2.7万亿美元的领域可能出现混乱。

费舍尔指出，“只有时间能够证明”瞄准货币市场基金的改革在防止这类机构出现挤兑方面能否成功。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/杜明霞；审校 李爽/郑茵/张若琪)

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