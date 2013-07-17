欧洲股市受伯南克讲话支撑收高

* FTSEurofirst 300指数收高7.56点，报1,198.71点

* 美国的银行业绩强劲提振欧洲同行

路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周三收高，因此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席贝南克表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高7.56点，或0.6%，报1,198.71点，贝南克的讲话扶助市场抵住了英国央行会议记录的不利影响。

英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量化宽松规模。让外界意外的是，会议纪录显示，先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。

欧洲涨幅居前的是银行股，银行股指数.SX7P升0.9%，交易商称，受到美国同业-美国银行(BAC.N)和纽约梅陇银行(BK.N)业绩强劲的提振。

英国股市富时100指数.FTSE收高0.24%，至6,571.93点。德国股市DAX指数.GDAXI升0.65%，报8,254.72点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.55%，报3,872.02点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。