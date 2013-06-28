美联储将于下周二就美国银行资本规定投票

路透华盛顿6月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于下周完成备受期待的提高美国银行法定资本额的计划，联储理事会计划就最终规定进行投票。

美联储周四表示，将在下周二(7月2日)举行公开会议，讨论资本要求。

美联储、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)去年6月提出设立监管规定，以实施巴塞尔III全球资本协议。

该协议是国际监管者在2007-2009年金融危机后，确保银行体系更具韧性的关键举措。

但美国和其他国家在实施该协议的监管规定完成进度上落后数月。金融业密切关注监管者完成资本规定的进展。

根据巴塞尔III协议，银行将对其投资组合进行复杂的风险评估，以决定需要多少权益资本。监管者还设置了3%的最低杠杆率要求，即资本与总资产的比例。

预计于2019年逐步采用的该协议，将要求多数银行保持更多顶级资本，约为现有规定要求的三倍。

虽然银行、尤其是规模较小的银行也认同他们需要更多的资本缓冲，但称该规定要求太高。

另一方面，很多美国监管者和改革支持者呼吁提高杠杆率，尤其是大型银行。两位美国参议员提出将大型银行的杠杆率提高到15%。

美联储尚未发布规定的最终版本。下周二的投票将是迈向实施新规的第一步。

FDIC和OCC也需要批准该规定。FDIC还未宣布举行会议讨论上述规定。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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