美联储官员布拉德称特朗普当选总统对市场的冲击要小于预期

路透伦敦11月16日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，特朗普当选美国总统对市场的冲击并没有预期的那么大，而随之而来的通胀预期上升是美联储所乐见的。

“有很多预测，认为如果共和党人和特朗普在选举中获胜，将会有极大的市场波动，不过迄今这还没有发生，”布拉德于伦敦的一次瑞银集团主办的会议上表示。

布拉德还表示，鉴于美联储(FED)之前担心经济增长和消费者物价低迷，所以从其观点来看，通胀预期的上升是好事。

布拉德稍早表示，或许一次加息就足以将美国利率带到中性区间，升息行动下个月就有可能发生。(完)