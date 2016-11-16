美联储官员布拉德称特朗普当选总统对市场的冲击要小于预期

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月16日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，特朗普当选美国总统对市场的冲击并没有预期的那么大，而随之而来的通胀预期上升是美联储所乐见的。
“有很多预测，认为如果共和党人和特朗普在选举中获胜，将会有极大的市场波动，不过迄今这还没有发生，”布拉德于伦敦的一次瑞银集团主办的会议上表示。
布拉德还表示，鉴于美联储(FED)之前担心经济增长和消费者物价低迷，所以从其观点来看，通胀预期的上升是好事。
布拉德稍早表示，或许一次加息就足以将美国利率带到中性区间，升息行动下个月就有可能发生。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。