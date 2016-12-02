分析：特朗普执政或令美联储发生令人不安的改变

路透华盛顿12月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快发生变化，因美国总统当选人特朗普团队承诺迅速填补美联储职位空缺，并推出可能改写决策者核心经济假设的税收和财政计划。

美联储官员已经表示，逐步升息的计划可能需要加快，以适应新政府可能推升通胀的经济计划。

美联储主席叶伦要担忧的事情更多，她还有14个月的时间维持美联储现状，并在面临由特朗普提名的四名甚至更多官员进入美联储七人理事会的情况下，努力维护央行的独立性。

叶伦的任期将在2018年2月届满，特朗普任命的继任者，可能会赞成减少金融监管、降低企业税、并调整财政政策，而且可能会对美联储实施一些共和党议员一直主张的限制性规定。

叶伦近期前往国会听证时列出了一长串她的关切所在：财政刺激不应扩大赤字，同时还要悉心规划以改善经济成长和生产率；2007-2009年金融危机后制定的监管规定不能被弃之不用；美联储不能受政策规则或政治压力掣肘而不能履行自己的使命。现年70岁的叶伦在过去12年中一直担任美联储高级官员，并于2014年成为主席。

“有明确证据表明，如果央行能够拥有长远眼光，不受限于短期政治压力，这样的国家往往情况更好，”叶伦在她的证词中说。“有时候央行需要做一些并不能马上收获掌声的事情。”

美联储官员不会谈论特朗普和叶伦的讲话，也不会谈及到目前为止联储与当选总统过渡团队之间的接触。记者亦未联系到特朗普过渡团队的人士置评。

**不同的行事理念**

尚不清楚特朗普究竟想对美联储进行怎样的改造，亦不知道他是怎样看待央行独立性这类叶伦及其同僚极其重视的问题。

特朗普在总统选战期间对叶伦展开尖锐抨击，指责她的货币政策在帮助民主党；这令那些认为特朗普捞过界的美联储官员愤愤不平。但特朗普只是满足于调整人事(美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)任期亦将在2018年届满)，抑或是他希望向美联储挹注不同的行事理念，现在还未可知。

国会共和党人士料将推动立法，强行对美联储施加更多的监督，或许会试图推动更为机械地设定利率的货币政策规定。史丹佛大学经济学教授泰勒(John Taylor)是叶伦可能的继任人选之一，他的泰勒规则在分析时常被拿来运用，且在讨论一般规则效用时被作为参考点。

美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)在接受Fox Business专访时指出，新政府的计划可能迅速改变叶伦试图打造的以合议及共识为导向的决策模式。这是努钦被特朗普提名后的首次评论。

努钦称，计划尽快填补美联储两个空缺的理事席位，而且任命其中一人担任美联储副主席“将是重中之重”。

许多分析师认为，此举会促使美联储理事塔鲁洛在其任期于2022年届满前辞职，从而为特朗普提供了第五个需要填补的理事席位。塔鲁洛是克林顿政府的经济顾问，被现任总统奥巴马任命为美联储理事，目前负责监管事务，但从未被正式任命为副主席。在上月公开露面时，塔鲁洛不愿就他的计划置评。

美联储官员目前为止一直出言谨慎。

“现在是要保持耐心、看看形势如何发展的时候，”美联储理事鲍威尔周三在布鲁金斯学会称。

但也有一些人认为，决策官员或许需要站在潮头。

“美联储官员不能再只是反驳立法改革的可能性，”Dartmouth University经济学教授、美联储前顾问Andrew Levin说。“(立法改革)看起来几乎不可避免。”(完)