美联储再开两次会后才会开始削减购债--官员

路透麦迪逊/纽约10月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)两名高官周四表示，或将把缩减大规模刺激措施的决定推迟到至少12月。不过另一名美联储决策者坚决反对推迟。

华盛顿的预算纷争导致部分政府机构关门了16天，并一度使得美国处于违约的边缘，并给经济成长前景增添了不确定性。

“我们需要有关经济现状以及最近政府停摆影响情况的更多信息，”美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯说。“我认为最可能的结果是，我们继续召开两次会议来对此进行评估。”

美联储每六周召开一次政策会议，下两次会议分别在10月29-30日和12月17-18日。

越来越多的分析师说，美联储可能必须要到明年初之后看到经济成长具有足够力道，才开始缩减购债规模。

“我认为没必要揣测会在12月、1月或3月缩减购债...我们必须要看经济形势，”埃文斯称。“我认为该计划应持续到我们相信就业市场出现可持续的改善...现在还不是撤走宽松政策的时候。”

达拉斯联储总裁费希尔也称，他要等到美联储12月会议之后再倡议削减美联储每月850亿美元的购债规模。他的观点通常与属于温和派的埃文斯截然相反。

“鉴于所有这些不确定性，我很难主张调整货币政策，”费希尔在纽约表示。“我不支持现在的货币政策...但在下次会议上我将主张维持政策不变。”

但费希尔明确表明，其强硬立场并未变得更加温和，警告称美联储当前购债计划可能引燃“楼市泡沫”。

“我不仅在我所在的地区，而是在全国都看到我们再次迈向楼市泡沫的迹象，”费希尔对记者说。“因此这让我...对我们的抵押贷款支持债券购买计划非常警惕。”

“我们必须保持警惕，要知道大萧条以来，美联储曾有一段刺激过度的时期，”费希尔说。

“我担心我们在重蹈覆辙，”他在参加纽约经济俱乐部会议期间表示。

“没有人知道泡沫何时破灭。但我认为...我们每买一美元公债和抵押贷款支持证券，我们就离爆破点更近一步。”

与此同时，强硬派堪萨斯联储总裁乔治周四重申其观点，美联储应在10月缩减购债。今年每次美联储会议，乔治都对超宽松货币政策提出异议。

“我认为现在开始撤出刺激将让我们有时间观察经济反应，不至于在履行责任方面落后，”她在俄克拉荷马市参加一次活动时表示。

乔治对于缺乏政府数据的情况似乎并不担心。自政府10月1日停摆以来，包括9月非农就业在内的多项数据推迟公布。

“由于政府关闭，一些数据未能如期公布，”她说，“但是，我向你们保证，我们借助其他信息来源，仍能够监控并判断经济成长情况。”

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四再次呼吁，美联储应“竭尽全力”让失业率更快下降。

柯薛拉柯塔在政府关闭之前表示，他不赞成在经济获得更大动能之前缩减购债规模。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。