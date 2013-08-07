美股连跌三日 因美联储缩减购债时机的不确定性增加

* 美联储官员讲话给缩减刺激措施带来不确定性

* 标普500指数跌穿14日移动均线切入位

* 迪士尼公布业绩后拖累道指

* 道指跌0.3%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数跌0.3%

路透8月7日 - 美国股市周三连跌第三日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始缩减刺激规模的时机的不确定性增强。刺激举措是今年推动股市大涨的主要动因。

周二，标普500指数录得6月24日来最大跌幅，但即便如此，今日市场也未能反弹，因之前多位美联储官员的讲话都没有明示美联储多快会缩减购债。

标普500指数今日跌穿14日移动均线切入位1,694.06点，这是支撑水准。本周迄今标普500指数跌1.1%，势将录得美联储上一次货币政策会议后，6月21日该周大跌2.1%以来最差周度表现。

不过，标普500指数今年迄今仍升18.6%，并在上周五刷新了纪录收盘高位。

“投资人担心短期内升势能否继续，有投资人认为相对于基本面，股市过高了。”Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示。

克利夫兰联储银行总裁皮亚纳尔托周三表示，如果就业市场保持去年秋季以来的强劲势头，美联储会准备好缩减购买资产。

道琼工业指数.DJI收跌48.07点，或0.31%，至15,470.67点；标准普尔500指数.SPX收挫6.46点，或0.38%，至1,690.91点。Nasdaq指数.IXIC下跌11.76点，或0.32%，至3,654.01点。

成交依旧清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54.9亿股，低于日均量63.5亿股。周一为今年迄今成交量最低的完整交易日。

迪士尼(DIS.N)是表现最差的道指成份股，该股跌1.7%，报65.91美元，尽管该公司公布的调整后盈利略高于预期，但其预计电影“The Lone Ranger”将巨亏。

太阳能面板生产商First Solar Inc (FSLR.O)暴跌13.4%，报40.47美元，此前该公司公布的业绩逊于预期，且下调全年财测。

Ralph Lauren Corp (RL.N)大跌8.6%，报173.13美元，该公司公布盈利下滑，自营店销售令人失望。

这两家股票是标普500指数表现最差的成份股。

股市同央行政策息息相关，许多投资人担心经济成长没有强劲到足以在没有美联储的帮助下推升股市。上周美国公布的7月非农就业报告就远逊预期。

芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，美联储将可能在今年稍晚缩减刺激计划，也可能早至下个月就行动，但这要看经济数据。

周二稍早，亚特兰大联储总裁洛克哈特接受Market News International访问时表示，美联储可能早至9月就开始缩减刺激计划规模，但如果预期的下半年经济成长未能实现，美联储可能需要再等等。

汤森路透提供的数据显示，在已公布业绩的434家标普500指数成份股企业中，66.8%的获利优于分析师预期，与过去四季的均值67%一致。54.1%的企业营收高于预期，优于过去四季的均值，但低于自2002年以来的均值61%。

纽约证交所下跌股和上涨股比约为7:3，Nasdaq市场则约为2:1。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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