美联储官员称应“谨慎”使用非常规政策工具

路透旧金山7月9日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)非常规工具的功效存在不确定性，更为激进地运用这些工具并不意味着美国失业率和通胀能够更快地回归正常水平。

威廉姆斯撰文称，央行使用买债等政策工具时应谨慎，这些工具的效力和风险不如短期利率目标等更传统的政策工具那样明显。

“采用非常规政策工具，譬如利用美联储的资产负债表，去影响金融和经济形势，其政策效果的不确定性尤其严重，”威廉姆斯在他为周五加拿大温哥华计量经济学会(Society for Computational Economics)会议而准备的报告中这样说道。

旧金山联邦储备银行周二公布了这份报告的文字版。

威廉姆斯表示，仅仅因为预计通胀率将低于目标水准且失业率仍保持在高位，就推断出某种货币政策不是最适宜的，这没有什么道理。

这是因为当政策效果存在不确定性时，可能出现很多种结果，其中一些或许意味着经济会较联储的目标偏离甚远。

“的确，如果认识到了(政策效果的)不确定性，在使用货币政策时谨慎一些很可能是最恰当的做法，”威廉姆斯说。

美联储目前每月购买850亿美元公债和抵押支持债券以压低长期借款成本，意在促进经济成长和就业。

购债计划即所谓的量化宽松政策，其意图是在短期利率不能进一步压低的情况下继续施加货币政策刺激。美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 李爽/李婷仪)

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