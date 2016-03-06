美联储对美国大型银行彼此金融曝险程度提出新限制提案

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备委员(美联储/FED)周五就保护金融体系提出新提议，将限制美国最大型银行彼此间金融曝险程度，这是为确保银行业未来不致发生一家倒闭而相互拖累的危机。
美联储在2012年曾首度提议这类限制，但引起华尔街最大型金融机构的反弹。业界高层和游说官员主张，严厉的限制将伤害金融体系。他们最大的关切与如何对待衍生品交易有关。
新的限制提议对金融曝险占资本准备金百分比设置上限，比当初的提议宽松，但仍对最大型银行施加了最严格的限制。
被视为对全球金融体系具系统重要性的大银行，彼此间信贷曝险不得超过其股本和其他耐久资本的15%。最早的提议上限是10%。
目前还不清楚大银行当前彼此间曝险程度。
在美联储2012年首次提议后，高盛(GS.N)估计大型银行间的金融曝险程度比提案规定允许的要超出18%。但此后大银行已采取行动，如通过取消某些衍生品交易，来降低对彼此的曝险。
根据新的提议，资产规模达到2,500亿美元的银行彼此间贷款占顶级资本比率不得超过25%。资产规模在500亿-2,500亿美元的银行，彼此贷款占其股本、现金和其他资本的比率上限为25%。
美联储主席叶伦在预先准备的评论中指出，周五的提议为受规范的最大型金融机构彼此间的“整体信用曝险设立了一道清楚的界线”。
华尔街银行和一般公众现在有三个月的时间，对这个提案给出意见。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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