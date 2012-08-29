美联储没有“预先决定”出台更多宽松措施--联储官员

路透8月28日电---美联储一位反对推出更多宽松货币政策的官员周二称,美联储决策者在继续权衡货币政策的各种选项,目前并没有就推出新一轮刺激措施达成共识.

"就进一步放宽政策而言,还没有作出任何决定,"达拉斯联邦储备银行总裁费希尔接受路透电话专访时表示."(央行)没有预先决定任何事情."

费希尔今年没有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权.他表示,市场对宽松货币政策上瘾了,美联储不应该迎合他们.

费希尔将宽松货币政策的效果比作儿童多动症药物Ritalin的药效,他提醒指出,采取过多宽松政策,弊大於利.

他表示,"我们希望由有序的金融市场带领我们走出经济困局.我们要考虑的是采取更多宽松措施将带来的消极副作用,而这些副作用已经很明显."

费希尔周二重申,进一步放宽政策不大可能让更多人重新就业,因为只要国会没有明确政府支出和征税的长期前景,企业就无法做招聘计划.(完)

--编译 白云;审校 王洋

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