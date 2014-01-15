美联储称美国经济活动继续温和扩张

路透华盛顿1月15日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，在2013年11月底至年底期间，美国经济活动继续以温和的步幅扩张，部分地区预计成长加速。

美联储褐皮书称，12个联储地区中，三分之二的地区指招聘增加。

褐皮书称，“多数地区经济前景正面，部份联储报告预期经济状况将 '基本保持不变 ，而一些地区预料增长加速。”

褐皮书是由波士顿联储银行根据1月6日或以前收集的数据编撰而成，它与消费者支出和工业生产等反映2013年底美国经济累积动能的一系列经济数据基本一致。

褐皮书指招聘增加，支持了12月就业增长骤降是因寒冷天气影响部份地区招聘的观点。

尽管美联储称地产市场继续改善，但褐皮书指出，几个地区的房屋销售或房屋建设在近几个月已经放缓或下滑。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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