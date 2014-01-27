美联储心系美国经济 政策料不会因新兴市场动荡而转弯

* 尽管会带来全球性影响，但美联储专注于美国经济

* 本周几乎肯定会再度削减每月购债规模

路透纽约1月26日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周再度削减刺激计划规模的意图，预料不会因为新兴市场资产惨跌而有所退缩，而土耳其、阿根廷等地新兴市场资产的抛压可能加剧。

尽管美联储实行了16个月之久的购债计划意在提振美国经济，但此前也支撑了新兴市场的股市与货币。美联储的刺激政策及其带来的低利率，曾促使国际资本流向新兴市场。

由于美联储打算在今年稍晚的时候结束其史无前例的刺激政策，新兴市场已然大幅下挫，当中经常账赤字庞大的国家跌幅尤深，促使各国央行上周采取对策。

但是，这种混乱局面只有严重加剧并开始损害美国经济，才有可能促使只专注于美国经济改善的美联储暂缓缩减资产购买规模--即量化宽松(QE)。

“我们当初启动QE的时候...当时许多经济体和新兴市场以及其它国家对我们的政策横加批评。而现在我们试图终止这项政策，他们又喋喋不休，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟在1月14日讲话时表示。

“我们知道那些事情，”他补充道，“但美联储的思路是，如果我们的货币政策最适合美国经济，那么就是我们应该采取的政策，因为强大的美国经济也符合全球其它地区的利益。”

美联储决策者高层普遍认同此类推理。法律赋予他们的职责是推动美国实现最大化可持续就业以及保持稳定的低通胀。

美联储官员私下表示，他们设法尽可能地保证透明及可预见性，以便避免政策调整冲击外国同行。他们指出，根据美国政策改变，投资者不管是寻求风险资产还是避险资产，预算控制情况较好的墨西哥等国通常都不会受到损害。

**不会退缩**

市场广泛预期，美联储将在周三结束的会议上把月度购债规模再减100亿美元，从750亿美元减至650亿。

美联储主席伯南克已经表示，在2013年下半年成长加速的基础上，只要美国经济和就业市场继续改善，购债措施将可能在今年晚些时候彻底结束。

尽管美联储已经明确传递出意向，不过上个春季贝南克只是谈到缩减QE的前景，新兴市场便遭遇重挫。

既然缩减大幕已经拉开，美国刺激措施减少加上中国经济成长放缓以及部分国家的特有问题，导致上周资金全面逃离新兴市场资产，这种情况本周可能持续。

上周五抛盘加剧，促使阿根廷放弃对披索的支持。上周四土耳其央行干预汇市，分析师称这是其2012年以来的首次直接干预。土耳其里拉上周五触及纪录低点。

据信，其它一些新兴市场央行也采取了干预行动，以支撑本币，包括印度、台湾和马来西亚。

美国股市也未能逃过一劫。标准普尔500指数上周五跌2%。但正如达拉斯联邦储备银行总裁费希尔本月所说，即使面对股市修正，在缩减购债规模时“也不会手软”。

美联储在周三发布的会后声明中可能承认新兴市场动荡。但它几乎肯定会继续像伯南克所说的那样，“谨慎”削减购债规模。

“只有海外经济成长严重下滑，才会对美国经济前景产生明显影响，”摩根大通的首席经济学家Michael Feroli表示。

“迄今为止，几天的国际金融市场紧张情况不一定足以改变全球经济前景，对美国经济的影响就更小了。”(完)

(编译 张涛/王兴亚；审校 张明钧/石冠兰)

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