焦点：美联储副主席称全球经济放缓和市场震荡可能伤害美国经济

路透纽约2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一表示，鉴于通胀仍然过低，如果近期金融市场震荡走势持续并出现全球经济放缓的信号，那么美国经济可能受损。

但费舍尔警告不要匆忙下定论，因为考虑到过去几轮金融市场动荡并未伤害美国经济。

不到一周前，美联储决定维持利率不变。费舍尔的讲话似乎强化了这样一种观点：长达一个月的全球股市和油价暴跌可能让美联储在考虑今年继续升息的时候留一手。

“在现阶段，很难判断这轮动荡可能造成的影响，”费舍尔在纽约外交关系委员会(Council On Foreign Relations)表示。

“如果这些方面的进展造成金融状况持续紧缩，可能预示全球经济放缓，从而影响美国的经济增长与通胀，”他表示。“但我们近年来已经历过数次类似的动荡时期，并未对经济造成明显的长久性影响。”

美联储在去年12月中升息25个基点，为将近10年来首度升息。当时联储公布的预估暗示2016年将再升息四次。

然后由于中国与其他地方表现疲弱，引发对全球经济放缓的担忧，市场在1月的多数时间动荡不已。周一数据显示中国制造业活动以近三年半以来最快速度萎缩，令担忧加剧。

费舍尔表示，那段时间油价下挫而美元走强，暗示通胀“持续偏低的时间可能较之前的预期更久，”然后才会升向联储2%的目标。

费舍尔称，随着油价下跌和强势美元带来的压力减退，“中期而言”仍预计通胀将触及目标水准。

期货市场交易员现在预计美联储今年只会加息一次，最有可能是在11月或12月。

尽管他在美联储内部立场偏中间派，但费舍尔周一给出另外两个暗示，说明他的想法变得温和：他说一段时间内维持较大规模的资产负债表有利于支持经济。危机后实施数年的经济刺激政策，以令美联储的债券资产规模达到约4.5万亿美元。

费舍尔还认为，若失业率“略微”低于目前的5.0%，这对帮助未充分就业人员和提振通胀是“适宜的”。以美联储青睐的标准来衡量，目前美国通胀率为1.4%。

但他说，美联储应避免就业指标“远超”目标。(完)