综述：美联储乐见能源价格下跌 不担心通胀下降威胁

路透纽约12月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)对全球能源价格下跌表示欢迎，两位颇有影响力的联储决策官员周一对价格下跌应可提振美国民众的支出能力而感到高兴，且不担心它对低通胀构成的压力。

美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利分别在不同的活动上表示，油价走软只会暂时压低美国的整体物价。油价上周五曾触及五年低点。两位官员对美国经济前景的看法大致乐观，表明联储不会因为能源市场而改变在明年某个时间点升息的计划。

“通胀率因为油价下跌而下降，只会是暂时现象，”费舍尔在外交事务协会上说。“我不会太担心那点，因为最后负通胀或低通胀的情况发生，只会让每个人都变得更有钱，而这将可望提高GDP，而不是降低GDP。”

与费舍尔一样，杜德利是美联储主席叶伦的紧密盟友。他表示，油价挫跌利好美国经济，因为美国民众会把额外多出来的钱“拿出去消费，而不是存起来。”

杜德利还称，全球价格下跌亦将促使其他央行采取更多货币宽松措施。

他另补充表示，如果油价跌势“加剧并长时间持续，将不利于美国的油气投资。不过，有几个理由让我认为不应该去夸大这个风险，尤其是如果油价在当前水准附近稳定下来的话。“

原油市场周一反弹，但此前已连跌五个月，为金融危机导致经济衰退以来最长的跌势。衡量通胀的指标近期疲软，对政策收紧时机的质疑升温。通胀率盘旋于美联储2%目标下方已逾三年。

“尽管近期有疲软迹象，但对于明年通胀将开始向上朝我们的2%目标前进，我仍然有信心，”杜德利在Baruch学院表示。他在之后的电视访问中，淡化了对石油与天然气开采影响的忧虑。

费舍尔也在纽约表示，美国可能即将迎来等待已久的薪资增长，暗示就业市场已经开始更加全面地复苏。“我认为这即将发生的机率相当高，”他表示。

尽管失业率下滑与近期的国内生产总值(GDP)成长，但美国薪资成长已停滞多时，因此美联储对于准备升息的态度谨慎。美联储在10月结束了购债计划。

杜德利重申对于在2015年中期升息的预期是合理的，表示美联储不会只依据经济进展的情势进行政策紧缩，也会将金融市场对终将进行的升息的反应情况列入考量。他表示，如果金融市场的反应不如预期，就有必要更积极升息，反之亦然。

美联储的温和派领袖--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔，在一份报告中呼吁美联储修改2%的通胀目标，以反映低于目标的通胀，与高于目标的通胀的代价没有两样。被问及调升通胀目标时，费舍尔否定了此一想法。(完)

(编译 白云/陈宗琦；审校 龚芳/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。