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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 09:35 BJT

美联储迫於压力提高公布财报频率

美联储周一开始公布季度财务状况，该机构以前只公布财务年报，现在决定增加披露财务状况的频率，是回应外界让其提高公开度的要求，并提醒纳税人，央行一直是美国政府收入的一大来源。

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