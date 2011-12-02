美联储逐渐接纳公布利率预估构想 或改变沟通方式

* 美联储逐渐接纳公布官方利率预估的构想

* 此举可能提供更多美联储计划的相关线索

* 下一步或着手改变沟通方式

记者 Mark Felsenthal; 编译 艾茂林/李爽/隋芬

路透华盛顿12月1日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)官员开始慢慢接受公布利率路径预估的构想,此举或将有助於缓解金融环境.

美联储数月来一直承诺在较长时期内维持联邦基金利率在近零水准.9月时更是强化了这种承诺,表示超低利率将至少持续到2013年年中.

通过向市场承诺不会一见到复苏加快的苗头就急於收紧货币政策,美联储希望劝说投资者不要追高市场利率.

但是这种只考虑时间日程,而不考虑经济情况的承诺令官员们感到不安.若在例行的季度经济预估中加入利率预测,也许是打消这些担忧的一个简单易行的办法.

如果需作出进一步放松货币政策的决定,一些联储官员似乎更倾向於购买公债这种更为传统的方式.尽管如此,沟通方式也是一种选项.

美联储副主席叶伦周二说,"通过增加对联邦基金利率路径走向的指引,或额外购买长期金融资产,仍有提供进一步宽松的空间."

与美联储直接做交易的19家金融公司中,有16家的分析师本月稍早认为,美联储将采取更多措施提振美国经济复苏,有12家公司预计美联储会选择沟通方式的改变.

纽约大学教授Mark Gertler说,"考虑到市场流动性较高,长期利率目前又处於低位,尚不明确更多公债购买措施将在多大程度上进一步压低利率."

"所以他们着重以沟通方式来更有效地管理民间部门对未来政策走向的预期,"他补充说.

**预估不等於承诺**

美联储最早可能在12月13日会议时做出是否开始发布隔夜联邦基金利率趋势预估的决定.

这样,联储官员就可以赶上在1月末例行的季度经济预估中加入利率趋势预测.

在本月稍早召开的美联储会议上,美联储主席伯南克要求一个由叶伦挂帅的委员会研究发布利率预估的构想.

亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示,提供包括GDP、失业率和通胀预期在内的货币政策预估将是一个有益的沟通策略.

叶伦将美联储沟通策略的潜在转变等同于可能放宽货币政策,但一些联储鹰派官员或许只是认为,这是提高政策透明度的一种方式.

"我认为美联储现在是要明确,其在什麽情况下可能开始加息,"Gertler表示.

这种方法已经经过了检验:瑞典和挪威央行提供了这种信息.一个忧虑就是,市场可能将预期视为承诺.

旧金山联储总裁威廉姆斯在2006年和别人合作撰写的论文中明确指出了这种缺陷.但他最後总结称,只要美联储明确预期只是预期,这类问题就可以避免.

"美联储沟通利率预估,可以更好地将公众和央行的预期统一起来,如果能更好地协调预期,一般都会促成宏观经济表现的改善,"他写道.

美联储早就将其主要政策工具--联邦基金利率用到了极致,并已多次采用购债的非常规举措.

进一步扩大购债措施无论在美联储内部还是外部都有争议,况且当前经济环境还具有高度的不确定性.

虽然身处欧债危机的大背景下,但数据仍显示美国经济增长温和加速,因此相比购买更多债券,美国官员也许更青睐对沟通框架进行微调.

**特定经济目标**

叶伦领导的附属委员会中,有两位站在货币政策立场最两端的人物--极强硬派的费城联储总裁普洛瑟,极温和派的芝加哥联储总裁埃文斯.

埃文斯曾提议设立确切的经济目标,一旦门槛突破便可触发联储收紧政策,他建议除非通胀率威胁超过3%,否则可等到失业率降至7%左右再作决定.

但对於把特定失业率水平作为紧缩政策的触发器,很多联储官员都保持谨慎,称有太多变量不在央行控制范围内,而正是它们决定了何种失业率水平与无通胀的经济增长相一致.

而设立明确的通胀目标似乎也不大可能.通胀长期以来是全球众多央行官员所钟爱的沟通方式,包括普洛瑟和贝南克在内.

这样一来,利率预测就成了最有可能的选项.

严格说来,多释放些信息也不过就是官员们个人看法的表达,并非实质上的放宽政策.但鉴於其或多或少可能暗示一种预期,即任何的政策紧缩都会比市场所感觉的更加遥远,因此它可能有助於缓解金融形势.

明确利率路径假设亦能帮助美联储巧妙应对正在逼近的两难困境:即随着2013年中这个低利率承诺的限期日益临近,是否需要延长或者改变期限.(完)

--译文审校 侯向明/张荻/程琳

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