一旦美联储加息 投资者和监管机构必须提高警惕--香港财政司长

路透香港8月10日 - 环球市场已普遍预期美国将在今年下半年启动加息，香港财政司司长曾俊华对此表示，一旦加息周期开始，环球金融市场很可能会出现新一轮波动，投资者和监管机构都必须提高警惕。

曾俊华在其个人网志(here)撰文称，美国联储局公开市场委员会(FOMC)两星期前举行的政策会议，虽然一致同意维持货币政策不变，但正如主席叶伦较早前所讲，如果美国经济持续好转，当局在今年加息是合适的。

他指出，2008年环球金融海啸爆发后，各国央行先后采用大规模量化宽松货币政策，虽然稳住了将近崩溃的金融市场，但全球利率亦因为量宽而跌至超低水平，投资者为寻求较高回报，遂在过去几年将大量资金投放到亚洲和新兴市场，导致有关地区的资产价格出现明显上升，一旦加息周期开始，这些经济体的资产市场会否因为资金流出而出现调整，成为了目前环球金融市场的最大隐忧。

举例说，菲律宾、印尼、泰国等的股市，自2008年来升幅已超过1.1倍，印度、马来西亚等的楼价亦飙升超过六成。一旦资金流向逆转，这些国家的资产价格有可能因泡沫爆破而急剧下调。

根据新兴市场投资基金研究公司EFPR的数据，7月底下旬的三个星期，已有145亿美元从新兴市场基金撤出，情况有加速趋势。倘若个别国家没有充足的外汇储备，加上部分金融市场发展未臻成熟，所面对的风险就更大。

另一方面，由于近年一些亚洲国家和新兴市场增长动力放缓，又受到结构性问题困扰，部分政府不单出现财政赤字，甚或经常帐亦有赤字，显示其经济体需要依赖外来资金。根据国际货币基金组织数字，新兴市场对外发行的私人企业债劵在过去五年急升1.6倍至超过4,000亿美元。

“一旦美国加息启动，美元势将维持强势，这些经济体的债务负担将无可避免加重，若同时出现撤资潮，基本面较脆弱的经济体将会受到冲击，甚或影响到区内的经济和金融稳定。”曾俊华称。

各国汇率走势亦值得关注，到今年，市场对美国加息预期升温，美元偏强，新兴市场货币兑美元普遍下跌，巴西和土耳其的货币，就贬值近一成半至两成。

“前车可鉴，若然美国于今年内加息，我担心以上情况或会重演。”曾俊华表示。

**对香港经济和金融稳定仍很有信心**

虽然外围环境存有不少暗涌，但曾俊华称，他对香港的经济和金融稳定仍然很有信心。香港的经济基调良好，金融体系成熟稳健，风险管理完善，有足够能力应付大规模资金大进大出。

他以股票市场为例，香港股市的深度和广度都不可与其他地方同日而语，截至六月底，香港股市的市值规模高达3.8万亿美元左右，在亚洲区仅低于内地及日本，远远抛离区内其他新兴市场。港股近年升幅虽然低于部分新兴市场，但这亦是香港市场发展成熟的表现之一。

“我们要继续时刻警惕，确保香港的金融系统和宏观经济保持稳定。”曾俊华称，金管局截至2月下旬，已推出共七轮逆周期审慎监管措施，收紧审批按揭贷款的准则，加强银行风险管理，有关措施能有助减低楼市进一步亢奋对银行体系和整体经济的风险。

另外，金管局亦有对银行定期进行压力测试，确保整个金融体系有足够能力应付资金大进大出，而证监会亦一直监察市场，确保交易有秩序进行。（完）

(记者 赵红梅；审校 张喜良)

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