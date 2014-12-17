美联储对美国成长前景展现信心 对升息抱持更开放态度

金价持稳 法国大选前受美元走软支撑
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
路透华盛顿12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
在国内强劲成长但海外却动荡的背景之下，美联储结束了为期两天的会议。美联储称将以“耐心”来决定何时该提高借款成本。
美联储略过欧元区、日本及俄罗斯的经济困境，对美国经济前景提出大致乐观的评估。
“根据当前的评估，委员会认为可以‘耐心的’开始将货币政策立场正常化，”美联储声明稿称。值得注意的是，美联储称其这项声明与其之前所称，将等待相当长一段时间再升息的表述是“一致的”。
虽然经济成长前景强劲，但美联储决策者指出未来将以较缓慢的步伐升息，此举意谓其认同通胀状况依然疲软。
美联储在2008年12月将指标利率降至近零水平，以抵抗金融危机和经济衰退。
如今，随着失业率已降至六年低点5.8%，许多分析师认为美联储将在明年年中开始升息，全球金融市场已随着这股预期心理在翻动着。
美联储周三公布的季度预估中，显示决策者认为全球大环境虽疲弱，但美国经济仍可保持正轨，但他们并不认为通胀会很快就升至2%的目标。
不计入最高三个及最低三个预估值的预估区间显示，美联储预估2015年美国国内生产总值(GDP)增幅介于2.6-3.0%，与9月时的预估相同。
美联储预估失业率到明年底将降至平均5.2-5.3%，略好于上次的预估。
不过，美联储承认主要通胀率明年料将放缓至1.0-1.6%，主要系因油价下滑所致。核心通胀明年料仅小幅下滑，到2016年底时料将达到美联储的目标。
预估中值显示，2015年年底时联邦基金利率料为1.125%，较上次预估值下滑0.25个百分点。官员也指出后续几年联邦基金利率上升速度将是缓慢的。
“经济活动正温和扩张，”美联储称，并称最近就业报告强劲，是“就业资源利用不足的情况正在逐步减少”的证据。
尽管油价以及俄罗斯卢布暴跌，美联储未提及最近全球经济情势的动荡。
更明显的讯息是美国能够凭自身力量承受风雨的能力。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在本次会议中均投下反对票。(完)
(编译 李婷仪 审校 李军)
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