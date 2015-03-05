焦点：2009年美国银行业纾困与购债计划让美联储颇感难办--记录文本

路透华盛顿/纽约3月4日 - 根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的记录文本显示，联储在银行业纾困中所扮演的角色传达出一定信息，而这些信息让联储觉得颇为难办；此外，为缓解2007-2009年金融危机而出台的购债计划也让联储对其影响感到忧心。

这些记载美联储2009年会议情况的文本透露，联储当时对于如何提振美国银行体系，扶助经济从大萧条以来最严重金融冲击中重新站起，进行过激烈的讨论。

文本还表明，联储官员预期经济复苏速度较快，并且在拟定刺激政策的退场计划，而当时他们还没有为进行转变做好准备。

时任旧金山联储总裁的叶伦对过早提议退场计划表示担忧，显示出对未来政策的先见之明。

“我要强调的是，我们必须非常谨慎，不要释出提早结束政策刺激的信号，”叶伦在当年6月的政策会议上表示，“未来几年的展望仍就令人不安。”叶伦于2014年2月接任美联储主席。

这些文件按惯例要相隔五年才能公布，可以一窥当时美国经济动乱的一年。

当时的主席伯南克在1月16日的非例行电话会议上表示，“在有援军到达前，我认为没有太多的选项，只能和政府的其他部门合作以阻止金融崩跌。”在这不久前，美国银行(BAC.N)宣布第四季出现巨额亏损。

美银之所以亏损，主要是因其紧急收购美林，这促使美联储出手提供金援，一些联储官员对此感到不满。

“我很好奇，我们是否预见过这个可能性，”达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在1月16日的电话会议上表示，“如果有的话...当合并案宣布时，我们认为可能不得不采取行动的机率是多少？”

当另一位美联储官员亦表达了类似的疑虑时，伯南克同意，美联储在援助华尔街银行上的角色是“颇为难办”，但表示，这要比其他选项来得好，且财政部承担了大多数的财政风险。

**刺激措施争论**

“我认为越过雷池将有很大的宣示作用，因为这表明，将来我们会在必要的情况下采取更多举措，”伯南克在当年3月对联邦公开市场委员会表示，当时官员们正在讨论资产购买计划增加1.15万亿美元。

2009年5月公布银行业压力测试结果之后，人们对金融系统的信心有所恢复。文件显示，美联储推进了购债计划，尽管当时前路如何仍无定数。

根据6月政策会议的文件，美联储工作人员就非常规货币政策举措的“退出策略”做了两次陈述。伯南克对同僚们说，“我承诺，我们今天要好好地讨论一下退出策略，也就是我们将来如何解除现在实施的政策。”

但美联储过了五年时间才开始执行该计划。在资产规模增加逾3万亿美元之后，美联储的三轮购债计划于去年10月宣告结束。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在6月的会议上表示，如果每个月都改变购买规模以追求抵押贷款或其他市场的特定利率水平，他担心美联储将只是在做无用功。

“我的意思是，要讨论可能出现的严重断崖效应，”杜德利表示，“利率上升我就要买更多吗？那么利率再上升怎么办？”

文件显示，今天仍在激烈争论的要点，早在那次的6月会议上就已出现。美联储工作人员当时就指出，美联储的超额存款准备金利率(IOER)，将是最终帮助收紧政策的关键工具。

叶伦指出，虽然有关美联储在恣意印钞的看法是一种“误解”，但美联储要做出不会容忍高通胀的表态，以避免自身信誉受损。

叶伦在其中一份文件中打趣说，“现在情况如此糟糕，我打开绿皮书时，比打开我的401(k)退休福利计划书还紧张。”(完)

(编译 陈宗琦/戴素萍/王颖；审校 郑茵/张荻)

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