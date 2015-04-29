综述：美联储调降经济展望 暗示升息将等待更长时间

路透华盛顿4月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。

美联储政策声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。这将是2006年6月以来的首次升息。

不过经济数据一直在变差。就在美联储公布声明的几小时前，美国政府公布第一季国内生产总值(GDP)增速明显逊于预期。

美联储承认，经济成长在冬季的几个月放缓，这个评价要比3月时的看法黯淡。虽然美联储表示经济疲弱在一定程度上是因为一些临时性因素的影响，但它指出经济存在一些疲弱领域，显示其可能必须要至少等到9月才开始升息。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)认为，在看到就业市场进一步改善后，再提高联邦基金目标区间是适宜的，而且有理由相信，中期内通胀率将回升至美联储2%的目标位，”美联储在FOMC为期两天的政策会议结束后发表的声明中称。

在声明公布后，美国公债收益率(殖利率)扩大涨幅，短期利率期货合约小幅下降，之后收复失地。CME FedWatch的数据显示，期货交易员继续押注，美联储要等到12月份才会升息，认为10月份升息的可能性仅为46%。

美联储周三晚的指引和上次会议相差不大。但和3月政策声明不同的是，美联储这次实际上并没有排除在下次会议上升息的可能性。

这使得6月份加息仍有可能，尽管未来几个月的经济数据必须要有明显改善，才能使6月份加息成为可能。

**有点儿温和**

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值仅微弱成长0.2%，远低于分析师预期的1.0%和去年第四季的2.2%。

美联储在政策声明中表示，就业增长有所减弱，较上月看法有所下调，反映了疲弱的3月就业数据。美联储还指出，就业资源利用不足的情况变动不大，而3月声明中的说法是“改善”。

“鉴于已经出炉的经济活动数据低于预期，联储基调有点儿温和，”道明证券(TD Securities)分析师Gennadiy Goldberg表示。

美联储对通胀的看法变动很小，称“通胀继续低于”较长期目标水准之下，暗示最近油价企稳以及美元趋稳。美联储上次会议的政策声明称通胀已经“下降”。

“我们都知道美联储很想开始利率正常化进程，但很简单的事实是，数据并不支持现在采取这种行动，”纽约Phoenix Financial Services首席市场分析师Wayne Kaufman说。

美联储周三政策会议决议获得FOMC委员一致通过。

美联储公布政策声明后，与记者举行了一个电话会议，以测试新的电话会议系统。如果美联储在没有召开季度记者会日程的月份升息，可以灵活地利用该系统解释升息决定。(完)

(编译 张涛/汪红英/杜明霞；审校 李爽/王丽鑫/戴素萍)

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