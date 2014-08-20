焦点：美联储考量到美国就业增长 商讨提早升息的好处

路透华盛顿8月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。

根据美联储7月29-30日会议记录，多数美联储官员希望有更多的证据后，才改变其对何时应升息的看法。

“劳动市场情况已明显变得更接近中长期正常情况，”会议记录表示。其并称，决策人士“大都同意”就业市场复原速度较预期为快。

美联储在7月会议的会后政策声明中表示，劳动市场“明显”闲置，但会议记录则显示，许多决策小组委员认为这种情况不久后可能会改变。

“整体来看，委员会开始改变其立场，”Capital Economics驻伦敦的分析师Paul Dales表示。“美联储进一步接近升息。”

美联储自2008年12月以来一直维持指标利率在近零水准不变，但暗示有可能从明年某个时候起开始升息。

美联储公布会议记录后，10年期美国公债收益率上涨，美元兑欧元和日圆走坚。利率期货继续暗示，联储将在明年7月首次升息，不过提前升息的机率略微有所上升。

会议记录显示，多数美联储决策者认为他们对于何时开始升息的看法是否发生转变，“将取决于有关经济活动的发展情况、就业市场和通胀的进一步信息”。

部分官员担心，美国第一季国内生产总值(GDP)下滑或许暗示美国经济比预想的还要疲弱，尽管普遍观点认为GDP下滑主要是受恶劣天气和其它暂时性因素影响。

有数位官员认为，通胀率位于低位说明有必要秉持宽松的货币政策立场。

然而，大多数的讨论围绕在就业市场的闲置规模，许多官员指出有数以百万计劳工长期失业，或者无法找到全职的工作。

“一切都是就业、就业、就业--特别是有良好薪资的全职工作，”加州Pacific Alternative Asset Management Company信用分析师Putri Pascualy说。

**计划退出**

美联储已经承诺，在10月完全退出购债刺激计划之后将在一段“相当长”的时间维持近零利率。

委员会看法有一个与6月政策会议时略显不同的地方。本次会议记录称，“大多数”美联储官员支持把联储庞大资产组合中的到期证券进行再投资，直到美联储首度升息之后的某个时间为止。上次会议记录是说“许多”委员支持这个做法。

最新的会议记录还显示，官员大致认同最终升息的框架，他们中间几乎所有人都认同，将隔夜联邦基金利率留作央行的关键目标是恰当的。

他们还希望联邦基金利率继续采用0.25个百分点的目标区间，目前该利率介于0-0.25%。

多数决策者认为，未来目标区间上限的设定将取决于美联储对商业银行存放在央行的多余现金支付的利率。目标区间下限将与央行计划的隔夜逆回购利率一致。

逆回购操作中，美联储从银行、大型货币市场共同基金和其他主体借入隔夜资金。该工具的作用是为了回收金融体系中过剩的流动性，过剩的流动性将会导致市场利率变得很低。(完)

(编译 戴素萍/白云/李婷仪; 审校 张荻)

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