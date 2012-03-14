美联储略上调经济展望 未就进一步宽松给出任何暗示

* 美联储略微上调其经济展望

* 预计油价推动的通胀率上升只是暂时的

* 仍认为失业率将会下降

路透华盛顿3月13日电---美国联邦储备委员会(FED)周二几乎未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升了经济展望,同时重申对高失业率的担忧.

美联储表示,其预期经济将在未来几季"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称经济会"小幅"增长.

联储还指出,近期能源成本高涨或将推高通胀率,但这只是暂时现象.从长期而言,通胀或将保持在目标水平2%或更低.

"就业市场环境已进一步改善;失业率在最近数月明显下降但依然偏高."该央行在结束一天会议後的声明中表示.

美国股市在联储声明发表後维持涨势,摩根大通(JPM.N)宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.

美元兑日圆触及11个月新高,美国公债价格下滑,因交易商削减对联储进一步量化宽松的押注.

巴克莱资本分析师Troy Davig表示,"联储声明显示出进一步量化宽松的机率下降,因近期数据改善."

美联储对经济前景改善表示认可,称欧洲主权债务危机引发的金融市场困境有所缓解,但其仍然构成"明显"风险.政策制定者认为企业投资增长;他们在1月时认为投资已经放缓.

正如广泛预计的那样,美联储重申至少在2014年底前维持异常低利率的预期,并继续将其资产组合向更长期证券调整.该计划被称为卖短买长(扭转操作,twist operation),将在6月底到期.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔对上述决定表示反对,因为他认为经济状况并不允许联储维持异常低利率直到2014年末段.他在1月时反对为首次升息设定时间表.

美联储在2008年12月将隔夜利率降至近零水平,之後已经买入2.3万亿美元债券以提振经济.金融市场试图确定政策制定者在今後的几个月中是否会进一步采取措施刺激经济.

**进一步放宽政策**

美国就业增长速度加快,以及失业率从去年8月的9.1%降至8.3%,已令部分分析师下调其对货币政策进一步放宽的预期.

周二发布的报告显示,美国2月零售销售创五个月最大增幅,成为表明经济正稳健复苏的最新证据.

即便如此,联储官员仍不确定降低失业率方面的进展能否可以维持,因为经济增长依然迟滞;而且不少分析师相信,联储将在今年稍晚推出新一轮购债计划.

在上周五进行的路透调查中,18家受访初级交易商中的14家预期,联储将继续量化宽松.该调查之前,美国政府公布,2月非农就业岗位增幅连续第三个月超过20万人.

分析师目前关注联储4月和6月的两次政策会议,等待央行就新的政策方向作出决定.在这两次会议中,贝南克将举行记者会,联储官员将公布更新後的经济和利率预估.

多数分析师认为,第一季经济增长环比年率将约为2%.贝南克在1月曾表示,通常经济增长率要达到2-2.5%,才能令失业率持稳.

虽然经济复苏已持续近三年时间,但官员认为美国经济仍远未实现充分就业.尽管失业率在过去六个月中大幅下降,但仍徘徊在高位.(完)

--编译 徐文焰/张荻;审校 王丽鑫/张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。