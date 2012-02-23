美联储因前车之鉴 谨慎看待当前经济反弹

美联储官员拥有充分理由，以怀疑的目光来看待当前经济趋强迹象：他们有过因为过度乐观，而无法及时作出反应的前车之鉴。

路透华盛顿2月22日电---美国联邦储备委员会(美联储)的官员们拥有充分理由,以怀疑的目光来看待当前经济趋强迹象:他们有过因为过度乐观,而无法及时作出反应的前车之鉴.

虽然就业数据好转且通胀出现上升迹象,美联储的决策者没有排除未来数月再推一轮货币宽松的可能性.

这是因为,当预测今明两年前景时,很多决策者看到了大量恐打破当前温和复苏节奏的风险.

欧洲银行危机恶化与中东地缘政治紧张,是其中最明显的两大风险.但也有问题是来自美国国内,包括消费者需求低迷,且就业市场仍未摆脱前次衰退的阴影.

美国失业率最近几月迅速下滑,1月失业率创下三年低点8.3%,去年8月时还高居9.1%.这令美联储内外的分析师都倍感意外,因为整体经济的表现仍相对乏力.

美国2011年国内生产总值(GDP)仅增长1.7%.

"我们看到,失业率出现了与其他经济指标迥异的表现."旧金山联储总裁威廉姆斯本月稍早对记者表示.

美联储以往的预测记录并不那麽辉煌,因此联储官员们不愿仅因一些经济趋强迹象就宣告胜利,也就可以理解了.

在金融危机发生前,包括伯南克在内的联储官员,都曾淡化房市下滑与其可能导致经济脱轨的前景,不仅如此,他们之前对2011年经济增长的预测也被证明太过乐观.去年年初,其预计经济增长率将介於3.4-3.9%.

对失业率优於预期的一个可能解释是,当之前经济陷入衰退时,雇主们实施了太大力度的裁员,以致于现在不得不进行新一轮招聘.那时,雇主裁员的力度相比需求下滑幅度显得太大,超出了分析师的预期.

然而,如果这是正确的解释,劳动市场受到的提振会很快消退,失业率应会出现新一轮的停滞.

原因又或者是,经济增长数据一直被低估,而失业率的下滑则描绘了真实的现状.这个理论更难证明--只有时间才能道出它的对错.

另一个说法对分析师而言将尤其可怕.它认为,经济衰退已经严重且永久削弱了美国经济的潜在增长率.这将大大缩减美联储放宽政策的空间,并可能促使比很多人预期都要早的政策紧缩需求.

在目前情况下,尽管近期在削减失业率上取得进展,被国会赋予物价稳定与充分就业目标的美联储在就业一面仍远未达标.因此,为何美联储没有再来一轮货币政策刺激呢?

原因有几个.其中最重要是美联储官员曾经暗示过的担心--这可能不是很有说服力.决策者担心,在经济扩张主要因消费者财务困难,无力达到经济强劲时的消费水平而受压时,降低作为政策目标的长期利率的提振作用可能不大.

决策者也有理由警惕政治层面可能出现反对意见.当美联储在2010年推出第二轮购债措施时,就曾遭到共和党人的炮轰,称其招致通胀.

**以防万一**

但在2月3日路透调查中,美国一级交易商中有微弱多数分析师认为美联储最终会扩大资产负债表,购入抵押支持证券(MBS),或MBS和公债.

美联储在两轮所谓的量化宽松中已购入2.3万亿美元债券.美联储从2008年12月起一直将隔夜利率维持在近零水平.

收入成长疲弱,通胀在可预见的未来中将持续受控的预期,增强推出更多货币刺激政策的可能.如果美联储有负就业和通胀的双重使命,就有更多理由采取进一步行动--对美联储政策制定委员会里面的通胀强硬派来说尤其如此.

1月核心消费者物价指数强劲,吸引了金融市场的注意力,因如果美联储认为经济可以再受到联储的一点帮助,这会增加决策难度.该数据与燃油价格上涨有关.

"这并不意味着我们应担心扰人的高通胀,但这确实令人怀疑通缩是不是一个迫在眉睫的忧虑,"摩根大通驻纽约首席美国经济学家Michael Feroli表示."尽管这只是一份报告,但多少与出台更多量化宽松相悖."

但分析师表示,油价上涨更大的威胁是伤及消费,而非导致通胀.

若经济成长持稳在目前的乏力水平,美联储可能对采取更多措施保持谨慎.但低成长率令经济抵御冲击的能力很弱.美国第一季经济成长环比年率预测为2%.这意味着,即使是一场规模相对不大的危机,也可能令美联储购买另一轮公债.

美联储官员此前已明确表示,他们相信在金融紧缩时期,或者存在通缩风险之时,非常规货币政策最为有效.但现在通缩的忧虑没有消褪,美联储预计通胀预期在一段时间内仍将低於联储新制定的2%目标.

在上周情人节当日的演讲中,亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特打了个比喻来形容美联储的感受,即应有所保留地对待所有正面新闻.

"就如我把美国经济当成心上人...我会担心被辜负.这种情况发生过,当时我的心都碎了,"他说.(完)

--编译 隋芬/梁睿雪;审校 王丽鑫

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