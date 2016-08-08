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国际财经 | 2016年 8月 8日 星期一 17:03 BJT

美联储理事鲍威尔呼吁在利率调整上保持耐心

路透伦敦8月8日 - 媒体引述美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。

鲍威尔向金融时报表示，只要美国经济受到全球风险影响，他倾向“非常缓步”的升息。

金融时报周一报道引述他的谈话指出，“我比以往更加忧心经济进入成长偏弱、成长潜能偏低的年代。”

“在通胀低于目标的情形下，我认为我们可以耐心应对。”

鲍威尔是在周四发表上述谈话，在那之后美国公布非常强劲的7月非农就业数据，导致市场拉高对美国今年升息的押注。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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