美联储官员梅斯特称就业增长“稳健” 再升息25基点是合理的

路透10月7日 - 美国克利夫兰联储总裁梅斯特周五表示，美国9月就业增长“稳健”，尽管较前月增速有所放缓。她还说，她继续认为美联储升息是适宜的。

“数据蛮稳健，”她在CNBC电视台上提到就业数据时说。“非常符合我们的预期。”美国9月非农就业岗位增加15.6万个，低于分析师预期的增加17.5万个。

梅斯特指出，美国9月薪资收入继续增加。“我认为目前处于充分就业状态...再次升息25个基点是合理的，”她提到小幅升息25个基点时说。(完)