美联储官员梅斯特称就业增长“稳健” 再升息25基点是合理的

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月7日 - 美国克利夫兰联储总裁梅斯特周五表示，美国9月就业增长“稳健”，尽管较前月增速有所放缓。她还说，她继续认为美联储升息是适宜的。
“数据蛮稳健，”她在CNBC电视台上提到就业数据时说。“非常符合我们的预期。”美国9月非农就业岗位增加15.6万个，低于分析师预期的增加17.5万个。
梅斯特指出，美国9月薪资收入继续增加。“我认为目前处于充分就业状态...再次升息25个基点是合理的，”她提到小幅升息25个基点时说。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。