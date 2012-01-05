调查：交易商预计美联储2014年中以後升息机率为45%

* 纽约联储将在FOMC公布会议记录後隔日发布调查结果

* 交易商预料2014年第二季後升息的机率为45%

* 两年内超额准备金利率可能有变动--交易商

路透纽约1月4日电---纽约联邦储备理事会12月对初级交易商的调查显示,许多交易商预计美国联邦储备委员会(FED,美联储)未来将采具体的通胀和就业目标.

交易商预期,美联储在2014年中以後首次调升联邦基金利率的机率为45%.

纽约联储周三公布了去年12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)开会前,分发给21家美国初级交易商的问卷汇总结果.

该调查要求交易商预测美联储未来可能改变货币政策策略的方式.交易商称其预期美联储将加强沟通策略,包括具体的联邦基金利率预估;部分交易商认为美联储未来两年内可能设法调高超额准备金利率.

此结果来自每次FOMC会议前例行分发给初级交易商的调查.纽约联储利用交易商对经济成长和联储政策预期的资讯,向FOMC提出市场情况和预期报告.

纽约联储周三宣布今後将在相关的FOMC会议记录公布後隔日,发表初级交易商调查结果.

美联储周二公布了2011年12月FOMC的会议记录.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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