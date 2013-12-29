一周焦点：2014年经济可望加速前行 但难有飞跃式发展

12月28日在柏林附近的亚马逊仓库拍到的图片。 REUTERS/Tobias Schwarz

* 2014年全球经济料有更佳表现

* 不过经济的改善可能是循序渐进的

* 市场信心取决于美国经济前景

* 中国可能再度面对艰难的一年

路透伦敦12月29日 -全球经济在2014年应可终结连续三年的缓慢增长局面，不过情况的好转似乎并非大幅跃进式，而是循序渐进的。

今年临近年底时股市上扬，而且近期主要经济体发布的指标似乎有所改善，这让投资者与分析师在即将迈入2014年之际信心十足。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本月稍早为这种乐观情绪提供了一个生动的例证。当时美联储决定开始缩减史无前例的货币刺激举措，理由就是经济在近期发出的强劲讯号。

国际货币基金组织(IMF)在10月发布经济预估时称，全球经济2014年增长率可能升至3.6%左右，高于今年的2.9%。

不过在市场热情与连篇累牍的乐观分析报告背后，一直困扰全球经济的巨大结构性问题和失衡局面并未远离。

尽管英国及德国存在些许亮点，但不够强健的银行业及疲弱的内需将持续拖累欧洲主要经济体，即便其中许多国家已再次开始缓步成长。

至于中国，路透在过去几个月对分析师所作调查显示，作为全球第二大经济体的中国料将再度迎来微妙的一年。

中国政府多次重申，将竭力促进内需，使经济脱离对投资及外销的仰赖，可以接受经济较为缓慢的成长。

鉴于欧洲、中国及美国约占全球产出的三分之二，许多分析师深信，全球经济将持续呈现不温不火地成长。

＂这三个区域的经济不会加速成长，或者幅度仅相当微小，＂东方汇理银行全球市场研究主管HerveGoulletquer表示。

＂很难为经济呈现自发性加速成长的循环机制加以辩驳。＂

对工业国而言，Golletquer表示，这部分归因于人口、债务和技术冲击，但也缘于实际利率似乎过高而且很难下调。

IMF预计2015年到2018年间，全球经济成长将加快到每年大约4%，与全球金融危机爆发前10年的年均增速大致相当。

**希望在美国**

周四出炉的一系列采购经理人指数报告将提供来年全球制造商状况的线索，尤其是美国供应管理协会(ISM)的调查报告备受关注。

目前金融市场的乐观情绪大多反映出美国前景改善。在摆脱持续一年的政治僵局后，美国2014年经济似将加快成长。

分析师预计，新年前夜公布的数据料将显示，美国12月消费者信心良好。

“仍存在一些重大阻力--尤其是库存投资步伐不可避免地放缓，”野村首席美国分析师Lewis Alexander称。

“但经济在最近几个月的优异表现让我们更加相信，期待已久的美国经济周期性加速增长已经出现，而且资产市场或将就此进行调整。”

主要央行释出的巨额廉价资金已经扶助本国股市攀升，这种情况在2013年可能更为明显。不过中国和巴西股市仍下跌。

在日本大规模的财政与货币刺激政策推动下，日股日经指数.N225创下六年收盘高位，2013年至今上扬56%，为1972年以来最佳年度表现。

然而，随着刺激政策的效应消退，日本股市和经济增长的耀眼表现在新的一年或将放慢。

欧元区的形势虽然看起来比去年同期稳定得多，但仍是全球经济前景中最大的不确定因素。

“总而言之，(欧元区)出现回稳的迹象，但增长前景面临的风险仍偏向下行，”ActionEconomics的欧洲经济部门主管Natascha Gewaltig表示。

“欧洲央行一刀切式的货币政策难有理想效果，因为债务危机已经暴露出，存在明显结构性差异的国家实施货币一体化带来难题。”(完)

(编译 徐文焰/龚芳/许娜；审校 王兴亚/张荻)

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