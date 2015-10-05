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国际财经 | 2015年 10月 5日 星期一 09:46 BJT

FED杜德利称要想发挥宏观审慎政策的功效绝非一朝一夕的事

路透波士顿10月3日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周六表示，美国为保护金融体系和经济免受更大风险冲击所应运而生的各项规定，要想发挥功效还有漫长的道路要走，这部分归因于监管架构以及预测危机的难度。

杜德利亦对仓促应对而推出宏观审慎政策发出警告。

“尽管动用宏观审慎工具有可能成功，但这类政策要想在美国成功发挥作用还有很长的路要走。”他说道。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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