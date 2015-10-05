FED杜德利称要想发挥宏观审慎政策的功效绝非一朝一夕的事

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透波士顿10月3日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周六表示，美国为保护金融体系和经济免受更大风险冲击所应运而生的各项规定，要想发挥功效还有漫长的道路要走，这部分归因于监管架构以及预测危机的难度。
杜德利亦对仓促应对而推出宏观审慎政策发出警告。
“尽管动用宏观审慎工具有可能成功，但这类政策要想在美国成功发挥作用还有很长的路要走。”他说道。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。