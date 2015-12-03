图表新闻：若前车可为鉴 美联储升息后美元将走跌

图为东京一家外汇交易公司的雇员经过一块显示美元兑日元汇率的显示屏。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦12月2日 - 历史经验并未站在美元的一边。在过去数十年间，每当美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开升息周期，美元指数.DXY皆下跌。

从这张图表可以看出美元指数在升息前及升息后的变化：reut.rs/1PuuPZI

美联储可能在12月16日宣布近10年来首次升息，高盛及摩根士丹利等多家大型投行认为，从2014年下半年展开的美元上升趋势仍在。

基于美国经济表现超越其他国家，且美联储是唯一准备升息的主要央行，投机客目前持有大量美元多仓。欧洲央行周四可能进一步调降已是负值的存款利率，并扩大资产购买计划。

周三公布的路透调查显示，60位受访分析师之中，40人认为未来一年美元续升。

但也有一种看法逐渐崛起，认为根据政策走向背离的交易操作大概已到了末段。这套交易操作是针对美国政策趋紧，而欧洲及日本央行趋向宽松，推升了美元兑欧元及日圆。

“一旦12月的事件尘埃落定，市场认识到美联储只会缓步升息，我们可能会见到整体看多美元的环境开始后继无力，”道明证券欧洲外汇主管Ned Rumpeltin称。

目前利率市场行情反映，美联储本月可能升息25个基点，2016年料升息50个基点，而美联储自身的预测值则暗示未来一年升息四次。

“展望后市，如果利率走得比预期高一些，那美元就会升一些。但如果明年某个时候，市场认为美联储可能需要在2017年宽松政策，那么美元将会大跌。2016年的风险/回报是偏向美元下跌，”汇丰策略分析师David Bloom称。

以往，美联储是在全球经济同样表现稳定时升息。但这次，外界仍在怀疑全球经济放缓，以及美联储决策官员能忍受多大程度的美元升值。

“我们认为，美元贸易加权汇率今年升值10%之后，美元即将进入略微走贬的阶段，”瑞银财富管理超高净值客户部门投资长Simon Smiles称。

“未必是未来一两个月，但当未来一年逐步推进，随着欧元区经济复苏持续下去，及美国非常温和的升息步伐开始更加明确，我们预期美元兑欧元将贬至1.10。”(完)