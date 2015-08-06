调查：美联储升息路径将决定未来一年美元的强势程度

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透8月5日 - 路透调查显示，由于美联储可能最早下月升息，美元未来一年将上涨，但能涨多少将取决于货币政策的进程。

推动美元连续18个月上涨的动力是对美国今年将升息的预期，而大多数其他主要央行仍维持着宽松政策立场。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示支持9月升息后，美元指数周三早盘触及三个半月高位。

受访分析师中，绝大多数预期美联储将在9月进行近十年来的首次升息，只有四位预期12月升息。

但路透本周对逾60位分析师的最新调查显示，欧元兑美元未来一年将只会小幅下跌，跌至或跌破平价的概率只有三分之一。

那表明对全球央行政策格局转变的预期已在汇价中得到反映，反过来，美联储的紧缩周期路径将会推动并影响主要汇率。

“9月升息还是12月升息，对汇市而言没什么太大区别：更重要的是美国紧缩周期的步伐，”意大利裕信银行外汇策略全球主管Vasileios Gkionakis说。

“第二次升息的时点可能比第一次升息更重要，因为那会揭示更多有关升息路径陡峭程度的信息。”

欧元兑美元三个月后预计接近当前约1.08美元的水平，六个月后料跌至1.05美元，一年后料将仍在这一水准附近交投。

这与7月调查结果几乎相同，但最新预测所基于的分析师预期是，美元未来走强的步伐将更加缓慢渐进。

“美元要在目前水平基础上升值--或只是维持当前水平--必要前提是，美国和其他发达经济体之间的实质利差明显大幅上升，”Gkionakis说。

当被问及美元强势是否会阻碍美联储未来一年的升息动作时，分析师的看法不一。今年初以来有些美国经济数据令人失望，背后的主要原因之一就是美元强势。

受访的31位分析师中有15位认为，风险为中性，八位认为存在高风险，余下的八位认为风险较低。

投机客押注美元或欧元的仓位情况过去几周变化不大。仓位数据最大的变化是，上周英镑空仓减少。

英国央行预计会跟随美联储脚步，在明年初升息。

周四，英国央行将公布最新的政策决定，会议纪要，季度通胀和经济增长预测，预计将清晰传达央行离收紧政策不远的讯息。

路透调查显示，英镑兑美元一个月后料接近当前的1.56美元，六个月和12个月后料在1.53美元，比7月预估值略微走强。

英镑兑其他主要货币预计将上涨。

“英国央行亮出了强硬态度，美元强势一枝独秀的局面快要结束了，”道明证券美国策略主管Eric Green说。(完)

(编译 白云; 审校 许娜)

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