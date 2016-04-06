焦点：美联储春季加息希望渺茫 让美元独自面对通胀的打压

路透纽约4月5日 - 汇市策略师预计未来几个月美元将进一步走软，因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎已关上春季加息的大门，让美元独自面对通胀上升的打压。

美联储3月的政策声明以及美联储主席叶伦上月末的讲话都显示出谨慎的立场，策略师称，在美元受到通胀压制之际，这意味着美元将出现短期的颓势。

近几个月美国通胀上升，2月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.3%，创2012年5月以来最大增幅。美联储偏重的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数2月同比上升1.7%。

核心通胀数据扣除了食品和能源价格。美联储的目标是核心PCE指标增长2%。

通胀会削弱消费力，从而降低美元的力道。根据Fundstrat Global Advisors的研究报告，美国和欧元区之间通胀率的差异，是2000年以来影响美元兑欧元汇率的主要因素。

虽然通胀上升的预期一度提高美联储以更快速度升息的可能性，进而提振美元。但策略师称，至少6月之前美联储不大可能升息的看法，令通胀削弱美元币值的传统角色得以加强。

“如果美国的通胀相对较高，但利率却预计不会提高...这最终不会利好美元，”瑞士信贷驻纽约的全球汇市策略主管Shahab Jalinoos说。

Jalinoos预计，未来三个月欧元兑美元将触及1.17美元，这意味着美元兑欧元将再下挫2.7%。

美银美林驻纽约的汇市策略师Ian Gordon表示，即使核心PCE通胀率达到2%目标，美联储在升息前还是会先等一下。他并提到，叶伦上月对通胀升势的持续力道抱持怀疑的看法。

上周五出炉的路透调查显示，与美联储直接交易的华尔街大银行预估年底联邦基金利率将达0.875%，意谓着美联储今年仅会升息两次。

Gordon表示，在更多证据显示通胀升势能够持续，且美联储将有所因应之前，投资者未来几个月对增持美元多仓宜心存戒慎。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数显示，投机客将美元多仓水位降至近两年低位。

美元兑欧元与日圆占上风，因欧洲与日本的超宽松货币政策，令这些地区的公债收益率位于极低水平。10年期美债收益率US10YT=RR最新报1.73%，相形之下，10年期德债收益率DE10YT=RR仅为0.10%。

不过交易商认为，美联储料无法做到12月所预期的2016年升息四次，导致今年美元重挫。交易商的疑虑在上月获得验证，当时美联储将今年升息次数预测减为仅有两次。

美元指数第一季滑落4.1%，创下五年半来最大单季跌幅。

纽约Fundstrat经营合伙人Thomas Lee表示，美元指数在夏季之前可能再跌5%左右。

“我的确认为美元将持续不利，”Lee表示，尽管通胀上升，“(美联储)可能还是会相当有耐心。”

美国通胀图表：here

2012年来美元指数年度回报率图表：tmsnrt.rs/1N5h1Pv

(完)