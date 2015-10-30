分析：美联储升息预期及美元升值为选股者指引方向

图为美国纽交所的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月29日 - 美国工业类和出口类股票在年底前可能承压，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景推升美元，并冲击美国企业。

今年迄今标普500指数.SPX中表现最好的消费性股票，可能会继续领跑。

由于美联储官员清楚表明打算年底前升息，原本就强劲的美元可能还会进一步上涨，因投资人把资金转而投入美国资产，看好其利率高于欧元区或日本。欧洲和日本央行正在放宽政策。

美元指数10月有望收在逾12年来最高位。如果出口价格变得更加昂贵，可能会令出口商感到苦恼。

“竞争将变得非常激烈，一些国家可能利用本币贬值来提升市场地位，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示。

“基于这样的理由，我们认为美元升值可能对美国出口商所造成的压力，近期将无望减轻。”

第一季度美元不断大幅攀升，工业、金融、能源和公共事业类股则带来负回报。标准普尔500指数.SPX中表现最佳的是医疗保健和非必需消费类股。

不过近期带动美国股市反弹的就是那些受海外因素影响较大的个股，其中部分原因在于这类股票对投资者而言更有价值。根据研究机构Bespoke Investment Group的数据，随着10月份海外市场反弹，标准普尔500指数中国际营收排在前10%的股票上涨了15%。

然而一旦美元突入近年所未达到的高位区域，情况可能发生变化。

若美元节节攀升，将给在海外经营的大型制造商带来压力。通用汽车(GM.N)和国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)等制造商已报告称汇率因素损及利润。

今年3月份美元走强时，联合技术(UTX.N)执行长Greg Hayes称，公司预计“年底前欧元兑美元将达到平价水平”，因此必须确保业务能尽可能抵消这些不可抗的负面因素影响。

他也指出，从好的一面来说，欧元兑美元最终达到平价将会大大刺激欧洲的消费，或有助于抵消汇率因素的不利影响。

美元走强对“卡特彼勒等企业带来更大负面影响，这类企业已然受到采矿相关重工需求下滑的拖累，”FX Analytics合伙人David Gilmore称，“如果在美元走强的情况下，又出现全球需求疲软，对众多制造企业而言将是难以承受之重。”

如果美元进一步走高，美国消费者和以消费者为导向的企业将从中获益，因为一些进口产品将更为便宜，而且强势美元将对能源价格造成抑制。标普500非必需消费品类指数.SPLRCD周四触及纪录高位。

而在美元走强环境下，出口商的财务表现将遭受双重打击。以美元计价的成本会变得更高，以当地货币计价的海外营收也会在换算为美元后缩水。

“这些大型企业很多都将制造业务设在欧洲，所受打击将(仅来自于汇率)换算，”达拉斯投资管理公司Westwood Holdings Group副总裁Scott Lawson称。

“但是对于将制造业务设在美国的企业而言，不仅会出现营收及获利以更低汇率换算回美元，而且还在外国市场痛苦地面临当地企业的价格竞争。”(完)